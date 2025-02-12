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В России могут запретить иностранцам создавать этнокультурные НКО - РИА Новости, 12.02.2025
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15:36 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rossija-1998885268.html
В России могут запретить иностранцам создавать этнокультурные НКО
В России могут запретить иностранцам создавать этнокультурные НКО - РИА Новости, 12.02.2025
В России могут запретить иностранцам создавать этнокультурные НКО
Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, который вводит запрет иностранцам создавать в России этнокультурные некоммерческие... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:36:00+03:00
2025-02-12T15:36:00+03:00
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, который вводит запрет иностранцам создавать в России этнокультурные некоммерческие организации (НКО) и руководить уже действующими, сообщили РИА Новости в агентстве. "ФАДН России продолжает работу над проектом закона, которым вносятся изменения в федеральный закон "О некоммерческих организациях". Доработанный по итогам общественного обсуждения законопроект готовится к размещению на официальном сайте regulation.gov.ru для проведения оценки регулирующего воздействия. Доработанный текст законопроекта включает запрет иностранцам создавать этнокультурные НКО и руководить уже действующими. Предполагавшееся ранее ограничение иностранного финансирования заменено в новом тексте законопроекта безоговорочным запретом", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом документа также предлагается ввести новую категорию некоммерческих организаций, а именно – национально-культурные организации. В эту категорию попадут все НКО, в том числе уже действующие, которые создаются по этническому или межэтническому принципу с целью сохранения и развития культуры и защиты этнокультурных прав. По информации ФАДН, зачастую такие организации выступают на территории Российской Федерации инструментом реализации интересов стран исхода, их деятельность прямо противоречит курсу нашей страны по укреплению общероссийской гражданской идентичности. Уточняется, что после принятия законопроекта национально-культурные организации также не смогут действовать в сфере экономической деятельности. По подсчетам экспертов, в стране работает от 3 до 6 тысяч различных этнокультурных организаций, при этом определить их точное количество и цели деятельности пока невозможно. Для решения этой проблемы предлагается ввести специальный "маркер" - слова "национально-культурный" должны будут обязательно указываться в наименовании этнокультурных НКО. "Одновременно этнокультурным НКО нельзя будет использовать наименования иностранных государств в своих названиях. На приведение уставов в соответствие с новыми правилами этнокультурным организациям отводится два года, а несоблюдение должно стать причиной принудительной ликвидации", - говорится в сообщении.
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
В России могут запретить иностранцам создавать этнокультурные НКО

ФАДН подготовило законопроект о запрете иностранцам создавать этнокультурные НКО

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, который вводит запрет иностранцам создавать в России этнокультурные некоммерческие организации (НКО) и руководить уже действующими, сообщили РИА Новости в агентстве.
"ФАДН России продолжает работу над проектом закона, которым вносятся изменения в федеральный закон "О некоммерческих организациях". Доработанный по итогам общественного обсуждения законопроект готовится к размещению на официальном сайте regulation.gov.ru для проведения оценки регулирующего воздействия. Доработанный текст законопроекта включает запрет иностранцам создавать этнокультурные НКО и руководить уже действующими. Предполагавшееся ранее ограничение иностранного финансирования заменено в новом тексте законопроекта безоговорочным запретом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проектом документа также предлагается ввести новую категорию некоммерческих организаций, а именно – национально-культурные организации. В эту категорию попадут все НКО, в том числе уже действующие, которые создаются по этническому или межэтническому принципу с целью сохранения и развития культуры и защиты этнокультурных прав.
По информации ФАДН, зачастую такие организации выступают на территории Российской Федерации инструментом реализации интересов стран исхода, их деятельность прямо противоречит курсу нашей страны по укреплению общероссийской гражданской идентичности.
Уточняется, что после принятия законопроекта национально-культурные организации также не смогут действовать в сфере экономической деятельности. По подсчетам экспертов, в стране работает от 3 до 6 тысяч различных этнокультурных организаций, при этом определить их точное количество и цели деятельности пока невозможно. Для решения этой проблемы предлагается ввести специальный "маркер" - слова "национально-культурный" должны будут обязательно указываться в наименовании этнокультурных НКО.
"Одновременно этнокультурным НКО нельзя будет использовать наименования иностранных государств в своих названиях. На приведение уставов в соответствие с новыми правилами этнокультурным организациям отводится два года, а несоблюдение должно стать причиной принудительной ликвидации", - говорится в сообщении.
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