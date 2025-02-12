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Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025
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14:03 12.02.2025
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Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров
Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025
Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров
Москва ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с суданским... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:03:00+03:00
2025-02-12T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом. "Мы ищем и находим в большинстве случаев возможности продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки и других континентов, не завися от этих преступных односторонних нелегитимных действий коллективного Запада", - сказал российский министр на пресс-конференции. Лавров добавил, что способы развития сотрудничества есть. Он также отметил, что санкции Запада никому в мире не помогают развивать экономические связи, санкции вредят и тем странам, которые их вводят. В качестве примера он привел подготовку Евросоюзом 16-го пакета санкций в условиях "плачевных" экономических результатов и резкого роста стоимости энергоносителей.
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цены на нефть, африка, москва, россия, сергей лавров, в мире
Цены на нефть, Африка, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров

Лавров: Россия ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом.
"Мы ищем и находим в большинстве случаев возможности продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки и других континентов, не завися от этих преступных односторонних нелегитимных действий коллективного Запада", - сказал российский министр на пресс-конференции.
Лавров добавил, что способы развития сотрудничества есть. Он также отметил, что санкции Запада никому в мире не помогают развивать экономические связи, санкции вредят и тем странам, которые их вводят. В качестве примера он привел подготовку Евросоюзом 16-го пакета санкций в условиях "плачевных" экономических результатов и резкого роста стоимости энергоносителей.
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