https://ria.ru/20250212/rossija-1998850681.html

Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров

Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 12.02.2025

Россия сотрудничает с Африкой, несмотря на санкции, заявил Лавров

Москва ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с суданским... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:03:00+03:00

2025-02-12T14:03:00+03:00

2025-02-12T14:03:00+03:00

цены на нефть

африка

москва

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом. "Мы ищем и находим в большинстве случаев возможности продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки и других континентов, не завися от этих преступных односторонних нелегитимных действий коллективного Запада", - сказал российский министр на пресс-конференции. Лавров добавил, что способы развития сотрудничества есть. Он также отметил, что санкции Запада никому в мире не помогают развивать экономические связи, санкции вредят и тем странам, которые их вводят. В качестве примера он привел подготовку Евросоюзом 16-го пакета санкций в условиях "плачевных" экономических результатов и резкого роста стоимости энергоносителей.

https://ria.ru/20241110/lavrov-1982949837.html

африка

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, африка, москва, россия, сергей лавров, в мире