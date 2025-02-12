https://ria.ru/20250212/rossija-1998837776.html

Россия никогда не будет обсуждать тему обмена территорий, заявил Песков

Россия никогда не будет обсуждать тему обмена территорий, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025

Россия никогда не будет обсуждать тему обмена территорий, заявил Песков

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:11:00+03:00

2025-02-12T13:11:00+03:00

2025-02-12T13:11:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир зеленский