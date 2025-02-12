Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек
Роспотребнадзор опечатал пекарню "Мельница" , где якобы отравились ртутью
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек якобы ртутью, найденной в выпечке, в точке общепита были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
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"В рамках эпидемиологического расследования проведено санитарно-эпидемиологическое обследование вышеуказанной организации общественного питания с отбором проб образцов имеющейся продукции и сырья для лабораторных исследований, в том числе на содержание тяжелых металлов, взятие смывов с объектов окружающей среды, измерение атмосферного воздуха производственных помещений на содержание паров ртути. В ходе обследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, обеспечивающие прослеживаемость используемого для изготовления пищевой продукции сырья; не соблюдались технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, в том числе не было исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию; конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций.
"Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня "Мельница" опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.