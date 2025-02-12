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Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек - РИА Новости, 12.02.2025
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12:42 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rospotrebnadzor-1998829760.html
Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек
Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек - РИА Новости, 12.02.2025
Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек
Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:42:00+03:00
2025-02-12T12:42:00+03:00
здоровье - общество
москва
россия
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек якобы ртутью, найденной в выпечке, в точке общепита были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. "В рамках эпидемиологического расследования проведено санитарно-эпидемиологическое обследование вышеуказанной организации общественного питания с отбором проб образцов имеющейся продукции и сырья для лабораторных исследований, в том числе на содержание тяжелых металлов, взятие смывов с объектов окружающей среды, измерение атмосферного воздуха производственных помещений на содержание паров ртути. В ходе обследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, обеспечивающие прослеживаемость используемого для изготовления пищевой продукции сырья; не соблюдались технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, в том числе не было исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию; конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций. "Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня "Мельница" опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20250203/rospotrebnadzor-1997135527.html
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здоровье - общество, москва, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек

Роспотребнадзор опечатал пекарню "Мельница" , где якобы отравились ртутью

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек якобы ртутью, найденной в выпечке, в точке общепита были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
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"В рамках эпидемиологического расследования проведено санитарно-эпидемиологическое обследование вышеуказанной организации общественного питания с отбором проб образцов имеющейся продукции и сырья для лабораторных исследований, в том числе на содержание тяжелых металлов, взятие смывов с объектов окружающей среды, измерение атмосферного воздуха производственных помещений на содержание паров ртути. В ходе обследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, обеспечивающие прослеживаемость используемого для изготовления пищевой продукции сырья; не соблюдались технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, в том числе не было исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию; конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций.
"Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня "Мельница" опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.
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