https://ria.ru/20250212/rospotrebnadzor-1998829760.html

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек - РИА Новости, 12.02.2025

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве после отравления двух человек

Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:42:00+03:00

2025-02-12T12:42:00+03:00

2025-02-12T12:42:00+03:00

здоровье - общество

москва

россия

александр бастрыкин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ходе эпидрасследования опечатало пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре после отравления двух человек якобы ртутью, найденной в выпечке, в точке общепита были найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. "В рамках эпидемиологического расследования проведено санитарно-эпидемиологическое обследование вышеуказанной организации общественного питания с отбором проб образцов имеющейся продукции и сырья для лабораторных исследований, в том числе на содержание тяжелых металлов, взятие смывов с объектов окружающей среды, измерение атмосферного воздуха производственных помещений на содержание паров ртути. В ходе обследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, обеспечивающие прослеживаемость используемого для изготовления пищевой продукции сырья; не соблюдались технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции, в том числе не было исключено попадание посторонних предметов и частиц в продукцию; конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций. "Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня "Мельница" опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20250203/rospotrebnadzor-1997135527.html

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здоровье - общество, москва, россия, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия