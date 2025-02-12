Обама, Мадонна и Газманов: звезды, неожиданно оказавшиеся родственниками
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГолливудская звезда Брэд Питт (справа) и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Что общего у Брэда Питта и Барака Обамы? А у Мадонны и Гвен Стефани? Оказывается, их связывают не только слава и успех, но и кровные узы. Звезды, которых мы знаем как совершенно разных людей, на самом деле — родственники. Как они узнали о своих общих корнях и почему об этом молчат? Подробности - в материале РИА Новости.
Алексей Баталов и Анна Ардова
Актеры Анна Ардова и Алексей Баталов — не просто коллеги по цеху, но и родственники. Мать Алексея Баталова, актриса Нина Ольшевская, сначала была замужем за его отцом, Владимиром Баталовым. Однако их брак распался, и в 1933 году она вышла замуж во второй раз — за писателя-сатирика Виктора Ардова. В этом союзе родились два сына — Михаил и Борис Ардовы. Михаил Ардов стал писателем, а Борис выбрал путь актера и кинорежиссера.
Алексей Баталов
Именно Борис Ардов — отец Анны Ардовой, известной зрителям по скетч-шоу "Одна за всех", сериалу "Последний из Магикян" и многим другим работам. Таким образом, Алексей Баталов приходился ей кровным дядей.
Отношения между Анной Ардовой и ее знаменитым родственником были теплыми, хотя в детстве она редко пересекалась с ним. Ее родители развелись, когда девочке был всего год, и ее воспитанием занимался другой известный актер — Игорь Старыгин, тот самый Арамис из "Трех мушкетеров".
П/к, посвященная проекту "Кино на сцене"
Кстати, имя Анна получила в честь поэтессы Анны Ахматовой, которая была близким другом семьи Ардовых. Ахматова часто гостила у них в Москве и особенно дружила с Ниной Ольшевской. Более того, Ахматова очень любила Алексея Баталова и даже помогла ему с покупкой первого автомобиля — дала деньги, заработанные на переводах. Баталов, в свою очередь, уступал ей свою комнату, когда она приезжала.
Федор Бондарчук и Константин Крюков
Режиссер и актер Федор Бондарчук — родной дядя Константина Крюкова, который стал известным благодаря ролям в кино. Константин — сын сестры Федора, Алены Бондарчук, актрисы и телеведущей. Их родственная связь стала широко известна в 2005 году, когда на экраны вышел фильм "9 рота". В нем оба актера сыграли ключевые роли, что сразу породило слухи о возможной протекции.
Режиссер Федор Бондарчук
Некоторые зрители и критики тогда утверждали, что Константин получил роль исключительно благодаря влиянию своего знаменитого дяди. Однако с началом проката страсти поутихли — стало ясно, что молодой актер органично вписался в образ, и его игра не уступает другим участникам проекта.
Федор и Константин поддерживают теплые отношения. Они стараются встречаться на семейные праздники, такие как Новый год и Пасха, а также находят время для совместных ужинов. В начале карьеры Константина Федор активно помогал племяннику, считая, что работа в кино даст ему необходимый опыт. Кроме того, Бондарчук, обладая утонченным вкусом, иногда дает Константину советы по его ювелирным работам — Крюков, помимо актерской деятельности, профессионально занимается созданием украшений. В качестве подарка он даже изготовил для дяди запонки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Константин Крюков на премьере фильма "Хитровка. Знак четырёх" в Москве
Актер Константин Крюков на премьере фильма "Хитровка. Знак четырёх" в Москве
В семейном кругу отношение к личной жизни Константина также вызывало обсуждения. В частности, семья Бондарчуков симпатизировала его первой жене, дочери миллионера Евгении Варшавской, считая ее идеальной партией для Константина.
Лариса Долина и Ирина Апексимова
Певица Лариса Долина
Лариса Долина и Ирина Апексимова – троюродные сестры, но узнали об этом совсем недавно. История их родства всплыла благодаря Ире, которая решила изучить семейное древо. Оказалось, что их матери, одесситки, были двоюродными сестрами, но по какой-то причине эта информация долго оставалась в тени.
До этого момента Долина и Апексимова даже не были знакомы лично, несмотря на то, что обе уже много лет принадлежат к миру шоу-бизнеса. Когда правда открылась, они начали поддерживать связь, поздравлять друг друга с праздниками и при любой возможности стараются увидеться.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Апексимова в роли Дездемоны в сцене из спектакля "Отелло" в Московском театре на Таганке
Актриса Ирина Апексимова в роли Дездемоны в сцене из спектакля "Отелло" в Московском театре на Таганке
Правда, насыщенные графики не всегда позволяют делать это так часто, как хотелось бы.
Анастасия Стоцкая и Павел Майков
Рыжеволосая певица Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале "Бригада", связаны не только общими корнями, но и теплыми родственными отношениями. У них одна мать — художница Анна Майкова, правнучка русского поэта Василия Майкова, но разные отцы. Павел взял фамилию матери, а Анастасия родилась во втором браке Анны с Александром Стоцким.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Анастасия Стоцкая перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Певица Анастасия Стоцкая перед началом церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Несмотря на то, что судьба подарила им разных отцов и разные пути в жизни, брат и сестра всегда оставались близки. С самого детства они поддерживают друг друга, стараясь видеться при любой возможности. Однако из-за загруженности обоих артистов такие встречи случаются реже, чем хотелось бы. Анастасия часто навещает семью Павла, хотя ее отношения с его второй женой Марией нельзя назвать близкими. Тем не менее они сохраняют формальную вежливость, приглашая друг друга на семейные праздники.
Сын Павла от первого брака, Даниил, живет с отцом и его новой семьей, поддерживая хорошие отношения с обоими родителями. Что касается слухов о зависти или неприязни между Анастасией и Павлом, то они остаются лишь сплетнями. На деле брат и сестра доказывают, что кровные узы и искренняя привязанность способны преодолеть любые сложности.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с актером Юрием Степановым в театре "Мастерская Петра Фоменко"
Прощание с актером Юрием Степановым в театре "Мастерская Петра Фоменко"
Василий Суриков, Андрей Кончаловский и Никита Михалков
Никита Михалков и Андрей Кончаловский — не просто знаменитые режиссеры, но и наследники выдающейся творческой династии. Их корни уходят к легендарному русскому живописцу Василию Сурикову, который приходится им прадедом по материнской линии.
Режиссер Андрей Кончаловский
Мать братьев, Наталья Кончаловская, была дочерью художника Петра Кончаловского и внучкой Сурикова. История их семьи полна драматизма: Василий Суриков был против брака своей дочери Ольги с Петром Кончаловским, считая, что из художников редко выходят хорошие мужья. Но Ольга пошла против воли отца, и в этом союзе родились двое детей — Михаил и Наталья. Последняя стала матерью двух гениальных режиссеров: Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Андрей старше Никиты на 8 лет.
Интересно, что Андрей Кончаловский взял фамилию матери, считая ее более значимой для творческого наследия. В начале карьеры он даже называл себя Андроном Михалковым-Кончаловским, чтобы подчеркнуть связь с обеими ветвями семьи. Также существовала версия, что он не хотел, чтобы в кинематографе было два Михалкова.
Несмотря на родство, братья всегда были разными: в политических взглядах, творческом подходе и личной жизни. Однако их объединяет уважение к семейным корням и память о родителях.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков
У братьев есть старшая сестра, которая родилась в первом браке их матери с Алексеем Богдановым — Екатерина Михалкова-Кончаловская. После замужества с Юлианом Семеновым она отдалилась от братьев. Хотя общение стало редким, в трудные моменты, особенно во время конфликтов с дочерьми, братья поддерживали ее, оплачивая лечение в клинике. Несмотря на сложные отношения и редкие встречи, семейная связь сохранилась, хотя публично они предпочитали не обсуждать эти темы. Екатерина Сергеевна умерла 20 марта 2019 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни.
Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола и София Коппола
В мире кино есть семьи, которые становятся легендами. Одной из таких династий является семья Коппола, объединившая под своей крышей режиссеров, актеров и сценаристов мирового уровня.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
Фотоколл с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой
Фрэнсис Форд Коппола — глава этой кинематографической империи. Его имя навсегда связано с трилогией "Крестный отец", которая перевернула представления о жанре гангстерского кино. Его племянник — это знаменитый актер Николас Кейдж, чье настоящее имя — Николас Ким Коппола. Чтобы избежать обвинений в использовании семейных связей для продвижения в Голливуде, молодой актер сменил фамилию на "Кейдж". Этот шаг стал символом его стремления к самостоятельности.
Актер Николас Кейдж
Однако даже такая решительность не уберегла его от сложных отношений с дядей. Например, Николас хотел сыграть Винсента, сына Сонни Корлеоне, в "Крестном отце 3". В итоге эта роль досталась Энди Гарсиа. Это стало еще одним поводом для Николаса доказывать, что его успех основан исключительно на таланте.
Американский кинорежиссер София Коппола
София Коппола, дочь Фрэнсиса и двоюродная сестра Николаса, тоже выбрала путь в киноиндустрию. Ее карьера началась с роли в "Крестном отце 3", хотя критики не оценили ее актерский дебют. Однако София нашла себя за камерой, став режиссером. Сегодня она известна своими уникальными работами, такими как "Трудности перевода" и "Мария-Антуанетта". Интересно, что именно София стала третьим представителем семьи Коппола, удостоенным "Оскара", что окончательно закрепило за семьей статус одной из самых успешных династий в истории кино.
Ефим Шифрин, Олег и Родион Газмановы
Ефим Шифрин и Олег Газманов – дальние родственники, о чем стало известно сравнительно недавно. Олег Газманов приходится известному юмористу четвероюродным племянником, и эту новость сам Шифрин подтвердил в эфире программы "Сегодня. День начинается", которую вел сын певца Родион Газманов.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественный концерт "Россия нигде не заканчивается", посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном No1
© Фотохост-агентство РИА Новости
Торжественный концерт "Россия нигде не заканчивается", посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном No1
Для самого Родиона это стало неожиданностью, как и для его отца. Олег Газманов поначалу даже посмеялся над публикациями о родстве, называя их "смешными", но позже признал, что действительно связан с Шифриным через общую родственницу.
Несмотря на это, их жизнь и карьера развивались параллельно, без пересечений, а отношения можно назвать скорее приятельскими. Тем не менее многие находят у артистов внешнее сходство, которое теперь кажется не таким уж случайным.
Актер Ефим Шифрин
Мадонна и Гвен Стефани
Мадонна и Гвен Стефани — не только две яркие поп-дивы с миниатюрной фигурой и схожим стилем, но и дальние родственницы. Их связывает общая итальянская фамилия — Чикконе.
© AP Photo / Kin CheungМадонна
© AP Photo / Kin Cheung
Мадонна
Исследования генеалогического древа показали, что свекровь сестры бабушки Гвен Стефани носила фамилию Чикконе, которая является настоящей фамилией Мадонны. Таким образом, обе звезды берут начало из одной итальянской семьи.
Гвен Стефани, экс-солистка группы No Doubt, призналась, что всегда восхищалась Мадонной и брала с нее пример. В одном из интервью она сказала: "Мы действительно родственницы: мать мужа сестры моей бабушки — Чикконе из Детройта".
64-й Каннский кинофестиваль
Кейт Миддлтон, Гай Ричи и сестры Фаннинг
Когда Гай Ричи появился на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, многие решили, что его пригласили лишь из-за статуса культового режиссера. Однако причина была куда более неожиданной: Гай и Кейт — дальние родственники.
© AP Photo / Vianney Le CaerБританский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи
© AP Photo / Vianney Le Caer
Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи
Их общий предок, Дэвид Мартинеу, жил в XVIII веке, и по линии его потомков режиссер и будущая принцесса Уэльская оказались восьмиюродными братом и сестрой. О родстве они знали давно, поэтому приглашение на королевскую свадьбу для Ричи не стало сюрпризом.
Но это еще не все. Оказывается, дальними родственницами Кейт являются и сестры Дакота и Эль Фаннинг. Их связывает родство с королем Эдуардом III, который правил Англией более 700 лет назад. Через многочисленные поколения его потомки разошлись по разным континентам, но родословные линии так или иначе пересеклись.
© AP Photo / Daniel LealГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
© AP Photo / Daniel Leal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
В результате Эль и Дакота Фаннинг формально являются родственницами принцессы в 22-м поколении. Так что в голливудских и королевских кругах связи бывают куда более запутанными, чем кажется на первый взгляд.
Брэд Питт и Барак Обама
© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
© AP Photo / Joel Ryan
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Кто бы мог подумать, что голливудский красавец Брэд Питт и экс-президент США Барак Обама — дальние родственники? Исследования генеалогического древа показали, что их связывает общий предок — плантатор из Виргинии Эдвин Хикман, живший в XVIII веке. Один из его сыновей стал прародителем семьи Питта, а другой — семьи Обамы.
Любопытно, что Эдвин Хикман также фигурирует в родословной Мэрилин Монро.
© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама
Барак Обама приходится Брэду Питту кузеном в девятом поколении. Но на этом интересные семейные связи не заканчиваются: Обама также является дальним кровным родственником шести американских президентов, включая Джорджа Буша.
Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон
© AP Photo / Kevork DjansezianАктриса Анджелина Джоли, получившая "Золотой глобус" за роль в фильме "Прерванная жизнь" в Беверли-Хиллз
© AP Photo / Kevork Djansezian
Актриса Анджелина Джоли, получившая "Золотой глобус" за роль в фильме "Прерванная жизнь" в Беверли-Хиллз
Исследователи Исторического генеалогического общества Новой Англии установили, что Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон являются дальними родственницами, десятиюродными сестрами.
Их общий предок — Джин Кассон — жил в XVIII веке в канадском Квебеке и скончался в 1718 году.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".