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Обама, Мадонна и Газманов: звезды, неожиданно оказавшиеся родственниками

Обама, Мадонна и Газманов: звезды, неожиданно оказавшиеся родственниками - РИА Новости, 12.02.2025

Обама, Мадонна и Газманов: звезды, неожиданно оказавшиеся родственниками

Что общего у Брэда Питта и Барака Обамы? А у Мадонны и Гвен Стефани? Оказывается, их связывают не только слава и успех, но и кровные узы. Звезды, которых мы... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:27:00+03:00

2025-02-12T17:27:00+03:00

2025-02-12T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Что общего у Брэда Питта и Барака Обамы? А у Мадонны и Гвен Стефани? Оказывается, их связывают не только слава и успех, но и кровные узы. Звезды, которых мы знаем как совершенно разных людей, на самом деле — родственники. Как они узнали о своих общих корнях и почему об этом молчат? Подробности - в материале РИА Новости.Алексей Баталов и Анна АрдоваАктеры Анна Ардова и Алексей Баталов — не просто коллеги по цеху, но и родственники. Мать Алексея Баталова, актриса Нина Ольшевская, сначала была замужем за его отцом, Владимиром Баталовым. Однако их брак распался, и в 1933 году она вышла замуж во второй раз — за писателя-сатирика Виктора Ардова. В этом союзе родились два сына — Михаил и Борис Ардовы. Михаил Ардов стал писателем, а Борис выбрал путь актера и кинорежиссера.Именно Борис Ардов — отец Анны Ардовой, известной зрителям по скетч-шоу "Одна за всех", сериалу "Последний из Магикян" и многим другим работам. Таким образом, Алексей Баталов приходился ей кровным дядей.Отношения между Анной Ардовой и ее знаменитым родственником были теплыми, хотя в детстве она редко пересекалась с ним. Ее родители развелись, когда девочке был всего год, и ее воспитанием занимался другой известный актер — Игорь Старыгин, тот самый Арамис из "Трех мушкетеров".Кстати, имя Анна получила в честь поэтессы Анны Ахматовой, которая была близким другом семьи Ардовых. Ахматова часто гостила у них в Москве и особенно дружила с Ниной Ольшевской. Более того, Ахматова очень любила Алексея Баталова и даже помогла ему с покупкой первого автомобиля — дала деньги, заработанные на переводах. Баталов, в свою очередь, уступал ей свою комнату, когда она приезжала.Федор Бондарчук и Константин КрюковРежиссер и актер Федор Бондарчук — родной дядя Константина Крюкова, который стал известным благодаря ролям в кино. Константин — сын сестры Федора, Алены Бондарчук, актрисы и телеведущей. Их родственная связь стала широко известна в 2005 году, когда на экраны вышел фильм "9 рота". В нем оба актера сыграли ключевые роли, что сразу породило слухи о возможной протекции.Некоторые зрители и критики тогда утверждали, что Константин получил роль исключительно благодаря влиянию своего знаменитого дяди. Однако с началом проката страсти поутихли — стало ясно, что молодой актер органично вписался в образ, и его игра не уступает другим участникам проекта.Федор и Константин поддерживают теплые отношения. Они стараются встречаться на семейные праздники, такие как Новый год и Пасха, а также находят время для совместных ужинов. В начале карьеры Константина Федор активно помогал племяннику, считая, что работа в кино даст ему необходимый опыт. Кроме того, Бондарчук, обладая утонченным вкусом, иногда дает Константину советы по его ювелирным работам — Крюков, помимо актерской деятельности, профессионально занимается созданием украшений. В качестве подарка он даже изготовил для дяди запонки.В семейном кругу отношение к личной жизни Константина также вызывало обсуждения. В частности, семья Бондарчуков симпатизировала его первой жене, дочери миллионера Евгении Варшавской, считая ее идеальной партией для Константина.Лариса Долина и Ирина АпексимоваЛариса Долина и Ирина Апексимова – троюродные сестры, но узнали об этом совсем недавно. История их родства всплыла благодаря Ире, которая решила изучить семейное древо. Оказалось, что их матери, одесситки, были двоюродными сестрами, но по какой-то причине эта информация долго оставалась в тени.До этого момента Долина и Апексимова даже не были знакомы лично, несмотря на то, что обе уже много лет принадлежат к миру шоу-бизнеса. Когда правда открылась, они начали поддерживать связь, поздравлять друг друга с праздниками и при любой возможности стараются увидеться. Правда, насыщенные графики не всегда позволяют делать это так часто, как хотелось бы.Анастасия Стоцкая и Павел МайковРыжеволосая певица Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале "Бригада", связаны не только общими корнями, но и теплыми родственными отношениями. У них одна мать — художница Анна Майкова, правнучка русского поэта Василия Майкова, но разные отцы. Павел взял фамилию матери, а Анастасия родилась во втором браке Анны с Александром Стоцким.Несмотря на то, что судьба подарила им разных отцов и разные пути в жизни, брат и сестра всегда оставались близки. С самого детства они поддерживают друг друга, стараясь видеться при любой возможности. Однако из-за загруженности обоих артистов такие встречи случаются реже, чем хотелось бы. Анастасия часто навещает семью Павла, хотя ее отношения с его второй женой Марией нельзя назвать близкими. Тем не менее они сохраняют формальную вежливость, приглашая друг друга на семейные праздники.Сын Павла от первого брака, Даниил, живет с отцом и его новой семьей, поддерживая хорошие отношения с обоими родителями. Что касается слухов о зависти или неприязни между Анастасией и Павлом, то они остаются лишь сплетнями. На деле брат и сестра доказывают, что кровные узы и искренняя привязанность способны преодолеть любые сложности.Василий Суриков, Андрей Кончаловский и Никита МихалковНикита Михалков и Андрей Кончаловский — не просто знаменитые режиссеры, но и наследники выдающейся творческой династии. Их корни уходят к легендарному русскому живописцу Василию Сурикову, который приходится им прадедом по материнской линии.Мать братьев, Наталья Кончаловская, была дочерью художника Петра Кончаловского и внучкой Сурикова. История их семьи полна драматизма: Василий Суриков был против брака своей дочери Ольги с Петром Кончаловским, считая, что из художников редко выходят хорошие мужья. Но Ольга пошла против воли отца, и в этом союзе родились двое детей — Михаил и Наталья. Последняя стала матерью двух гениальных режиссеров: Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Андрей старше Никиты на 8 лет.Интересно, что Андрей Кончаловский взял фамилию матери, считая ее более значимой для творческого наследия. В начале карьеры он даже называл себя Андроном Михалковым-Кончаловским, чтобы подчеркнуть связь с обеими ветвями семьи. Также существовала версия, что он не хотел, чтобы в кинематографе было два Михалкова.Несмотря на родство, братья всегда были разными: в политических взглядах, творческом подходе и личной жизни. Однако их объединяет уважение к семейным корням и память о родителях.У братьев есть старшая сестра, которая родилась в первом браке их матери с Алексеем Богдановым — Екатерина Михалкова-Кончаловская. После замужества с Юлианом Семеновым она отдалилась от братьев. Хотя общение стало редким, в трудные моменты, особенно во время конфликтов с дочерьми, братья поддерживали ее, оплачивая лечение в клинике. Несмотря на сложные отношения и редкие встречи, семейная связь сохранилась, хотя публично они предпочитали не обсуждать эти темы. Екатерина Сергеевна умерла 20 марта 2019 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни.Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола и София КопполаВ мире кино есть семьи, которые становятся легендами. Одной из таких династий является семья Коппола, объединившая под своей крышей режиссеров, актеров и сценаристов мирового уровня.Фрэнсис Форд Коппола — глава этой кинематографической империи. Его имя навсегда связано с трилогией "Крестный отец", которая перевернула представления о жанре гангстерского кино. Его племянник — это знаменитый актер Николас Кейдж, чье настоящее имя — Николас Ким Коппола. Чтобы избежать обвинений в использовании семейных связей для продвижения в Голливуде, молодой актер сменил фамилию на "Кейдж". Этот шаг стал символом его стремления к самостоятельности. Однако даже такая решительность не уберегла его от сложных отношений с дядей. Например, Николас хотел сыграть Винсента, сына Сонни Корлеоне, в "Крестном отце 3". В итоге эта роль досталась Энди Гарсиа. Это стало еще одним поводом для Николаса доказывать, что его успех основан исключительно на таланте.София Коппола, дочь Фрэнсиса и двоюродная сестра Николаса, тоже выбрала путь в киноиндустрию. Ее карьера началась с роли в "Крестном отце 3", хотя критики не оценили ее актерский дебют. Однако София нашла себя за камерой, став режиссером. Сегодня она известна своими уникальными работами, такими как "Трудности перевода" и "Мария-Антуанетта". Интересно, что именно София стала третьим представителем семьи Коппола, удостоенным "Оскара", что окончательно закрепило за семьей статус одной из самых успешных династий в истории кино.Ефим Шифрин, Олег и Родион ГазмановыЕфим Шифрин и Олег Газманов – дальние родственники, о чем стало известно сравнительно недавно. Олег Газманов приходится известному юмористу четвероюродным племянником, и эту новость сам Шифрин подтвердил в эфире программы "Сегодня. День начинается", которую вел сын певца Родион Газманов.Для самого Родиона это стало неожиданностью, как и для его отца. Олег Газманов поначалу даже посмеялся над публикациями о родстве, называя их "смешными", но позже признал, что действительно связан с Шифриным через общую родственницу. Несмотря на это, их жизнь и карьера развивались параллельно, без пересечений, а отношения можно назвать скорее приятельскими. Тем не менее многие находят у артистов внешнее сходство, которое теперь кажется не таким уж случайным.Мадонна и Гвен СтефаниМадонна и Гвен Стефани — не только две яркие поп-дивы с миниатюрной фигурой и схожим стилем, но и дальние родственницы. Их связывает общая итальянская фамилия — Чикконе.Исследования генеалогического древа показали, что свекровь сестры бабушки Гвен Стефани носила фамилию Чикконе, которая является настоящей фамилией Мадонны. Таким образом, обе звезды берут начало из одной итальянской семьи.Гвен Стефани, экс-солистка группы No Doubt, призналась, что всегда восхищалась Мадонной и брала с нее пример. В одном из интервью она сказала: "Мы действительно родственницы: мать мужа сестры моей бабушки — Чикконе из Детройта".Кейт Миддлтон, Гай Ричи и сестры ФаннингКогда Гай Ричи появился на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, многие решили, что его пригласили лишь из-за статуса культового режиссера. Однако причина была куда более неожиданной: Гай и Кейт — дальние родственники. Их общий предок, Дэвид Мартинеу, жил в XVIII веке, и по линии его потомков режиссер и будущая принцесса Уэльская оказались восьмиюродными братом и сестрой. О родстве они знали давно, поэтому приглашение на королевскую свадьбу для Ричи не стало сюрпризом.Но это еще не все. Оказывается, дальними родственницами Кейт являются и сестры Дакота и Эль Фаннинг. Их связывает родство с королем Эдуардом III, который правил Англией более 700 лет назад. Через многочисленные поколения его потомки разошлись по разным континентам, но родословные линии так или иначе пересеклись. В результате Эль и Дакота Фаннинг формально являются родственницами принцессы в 22-м поколении. Так что в голливудских и королевских кругах связи бывают куда более запутанными, чем кажется на первый взгляд.Брэд Питт и Барак ОбамаКто бы мог подумать, что голливудский красавец Брэд Питт и экс-президент США Барак Обама — дальние родственники? Исследования генеалогического древа показали, что их связывает общий предок — плантатор из Виргинии Эдвин Хикман, живший в XVIII веке. Один из его сыновей стал прародителем семьи Питта, а другой — семьи Обамы.Любопытно, что Эдвин Хикман также фигурирует в родословной Мэрилин Монро.Барак Обама приходится Брэду Питту кузеном в девятом поколении. Но на этом интересные семейные связи не заканчиваются: Обама также является дальним кровным родственником шести американских президентов, включая Джорджа Буша.Анджелина Джоли и Хиллари КлинтонИсследователи Исторического генеалогического общества Новой Англии установили, что Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон являются дальними родственницами, десятиюродными сестрами.Их общий предок — Джин Кассон — жил в XVIII веке в канадском Квебеке и скончался в 1718 году.

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