https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html

Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ

Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ - РИА Новости, 12.02.2025

Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ

Родители российских школьников в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" попробовали написать Единый государственный экзамен, передает... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:45:00+03:00

2025-02-12T17:45:00+03:00

2025-02-12T17:45:00+03:00

общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Родители российских школьников в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" попробовали написать Единый государственный экзамен, передает корреспондент РИА Новости. Родителям было предложено сдать пробный ЕГЭ по базовой математике в одной из московских школ. "Нельзя, конечно, принижать роль семьи, родителей, которые влияют на ту атмосферу, в которой фактически наши выпускники готовятся к экзаменам", - сказал замглавы Рособрнадзора Игорь Курглинский, отметив, что старт акции дан в Москве, дальше в мероприятии должны поучаствовать все субъекты РФ. Кроме того, акцию посетила делегация министерства просвещения Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшая в Россию с целью изучения российского опыта организации школьного образования и системы государственной итоговой аттестации. "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" Рособрнадзор проводит для того, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, а после - объяснить все нюансы прохождения экзамена своим детям. Ежегодно такой эксперимент проводится во всех регионах России.

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980932106.html

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общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)