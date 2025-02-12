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Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ - РИА Новости, 12.02.2025
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17:45 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/roditeli-1998918469.html
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ - РИА Новости, 12.02.2025
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ
Родители российских школьников в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" попробовали написать Единый государственный экзамен, передает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:45:00+03:00
2025-02-12T17:45:00+03:00
общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Родители российских школьников в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" попробовали написать Единый государственный экзамен, передает корреспондент РИА Новости. Родителям было предложено сдать пробный ЕГЭ по базовой математике в одной из московских школ. "Нельзя, конечно, принижать роль семьи, родителей, которые влияют на ту атмосферу, в которой фактически наши выпускники готовятся к экзаменам", - сказал замглавы Рособрнадзора Игорь Курглинский, отметив, что старт акции дан в Москве, дальше в мероприятии должны поучаствовать все субъекты РФ. Кроме того, акцию посетила делегация министерства просвещения Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшая в Россию с целью изучения российского опыта организации школьного образования и системы государственной итоговой аттестации. "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" Рособрнадзор проводит для того, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, а после - объяснить все нюансы прохождения экзамена своим детям. Ежегодно такой эксперимент проводится во всех регионах России.
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общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Родители российских школьников попробовали написать ЕГЭ

Родители школьников попробовали сдать ЕГЭ в рамках акции Рособрнадзора

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Родители российских школьников в рамках акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" попробовали написать Единый государственный экзамен, передает корреспондент РИА Новости.
Родителям было предложено сдать пробный ЕГЭ по базовой математике в одной из московских школ.
"Нельзя, конечно, принижать роль семьи, родителей, которые влияют на ту атмосферу, в которой фактически наши выпускники готовятся к экзаменам", - сказал замглавы Рособрнадзора Игорь Курглинский, отметив, что старт акции дан в Москве, дальше в мероприятии должны поучаствовать все субъекты РФ.
Кроме того, акцию посетила делегация министерства просвещения Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшая в Россию с целью изучения российского опыта организации школьного образования и системы государственной итоговой аттестации.
"Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" Рособрнадзор проводит для того, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, а после - объяснить все нюансы прохождения экзамена своим детям. Ежегодно такой эксперимент проводится во всех регионах России.
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ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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