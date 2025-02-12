https://ria.ru/20250212/roditeli-1998910208.html

В СК рассказали о судимости родителей погибших в Красноярском крае детей

В СК рассказали о судимости родителей погибших в Красноярском крае детей - РИА Новости, 12.02.2025

В СК рассказали о судимости родителей погибших в Красноярском крае детей

Родители погибших от дихлофоса в сентябре 2024 года детей и трехмесячного младенца в феврале 2025-го в красноярском селе Красная Сопка были судимы за кражи,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:05:00+03:00

2025-02-12T17:05:00+03:00

2025-02-12T17:09:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Родители погибших от дихлофоса в сентябре 2024 года детей и трехмесячного младенца в феврале 2025-го в красноярском селе Красная Сопка были судимы за кражи, судимости погашены в 2007 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Во вторник на Первом канале вышла программа "Пусть говорят", на нее приехала мать погибших детей, где рассказала, что происходило в ночь с пятницы на субботу, когда вся семья почувствовала себя плохо, а после один за одним умерли их дети. Гости ток-шоу были заинтересованы и смертью пятого ребенка. По словам матери, ночью 2 февраля она проснулась, чтобы сходить в туалет. Подойдя к кроватке с ребенком, она увидела пену изо рта и пыталась реанимировать ребенка, однако прибывшие медики констатировали смерть. О том, что малыш, предварительно, задохнулся от рвотных масс, родители узнали из СМИ. Также в студии выяснилось, что они с мужем в разводе с 2023 года, но остались жить вместе и растить детей, кроме того, мать рассказала, что имеет судимость за кражу, также в поле зрения правоохранителей попадал и её муж, но не уточнила за что именно. "Отец был судим в 2007 году за кражу, судимость погашена, мать судима в 2007 году тоже за кражу, тоже погашена. Но совершали кражу не вместе, это разные события", - рассказали в пресс-службе регионального СК, отвечая на вопрос о судимости родителей. В ведомстве уточнили РИА Новости, что родители не злоупотребляли алкоголем. В сентябре 2024 года следственное управление СК сообщало об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет в селе Красная Сопка. Все они на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов. Региональный СК 2 декабря 2024 года по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной красноярским краевым бюро. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности. В момент трагедии мать была на девятом месяце беременности, в начале ноября 2024 года она родила здорового мальчика. В воскресенье, 2 февраля, краевая прокуратура сообщила о его смерти. Региональный СК возбудил новое уголовное дело по той же статье "причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, вечером 1 февраля женщина покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около 3 часов ночи, она нашла младенца без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша. Ребенок находился на грудном вскармливании. Накануне мать малыша употребляла пищу, приготовленную в домашних условиях. Экспертиза, по данным краевой прокуратуры, предварительно не зафиксировала признаки насильственной смерти. Точную причину смерти установят после химического и гистологического исследований. В пресс-службе регионального СК уточнили, что экспертиза еще не готова.

https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html

https://ria.ru/20250202/prokuratura-1996861668.html

https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)