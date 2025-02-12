https://ria.ru/20250212/robototekhnika-1998831618.html

Московские предприятия представили новинки в области робототехники

Московские предприятия представили новинки в области робототехники - РИА Новости, 12.02.2025

Московские предприятия представили новинки в области робототехники

Столичные компании показали свои высокотехнологичные разработки на Международном научно-технологическом форуме "Робототехника, интеллект машин и механизмов",... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:00:00+03:00

2025-02-12T13:00:00+03:00

2025-02-12T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

робототехника

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Столичные компании показали свои высокотехнологичные разработки на Международном научно-технологическом форуме "Робототехника, интеллект машин и механизмов", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Министр отметил, что среди экспонатов присутствуют роботизированные комплексы, импортозамещенные захваты и датчики столкновения для роботов, а также инновационные протезы."Благодаря всесторонней поддержке города, сегодня высокотехнологичную продукцию выпускает каждое третье предприятие Москвы. Флагманом инновационных решений является ОЭЗ "Технополис Москва". Например, резидент особой экономической зоны разработал робототехнический комплекс, способный значительно сократить трудозатраты операторов станков с числовым программным управлением и практически исключить брак по причине человеческого фактора. Другой столичный производитель успешно импортозаместил важные компоненты для роботизированных систем, такие как захваты для роботов и датчики столкновения", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента.Он добавил, что данные решения способствуют повышению эффективности и качества производства на промпредприятиях.Отмечается, что в этой выставке приняли участие московские компании. Их продукция востребована в разных отраслях промышленности и здравоохранения: от станкостроения до протезирования.Так, разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения "Технорэд" показал на форуме свой инновационный робототехнический комплекс для промышленности. Система REDLOAD от резидента ОЭЗ "Технополис – Москва" автоматизирует процесс загрузки и выгрузки деталей, а также минимизирует вероятность ошибок.По словам коммерческого директора компании Лианы Гареевой, данный робототехнический комплекс был создан, чтобы освободить специалистов на производстве от рутины и позволить им сосредоточиться на более важных задачах. Эта система повышает производительность и снижает риски для здоровья сотрудников.Другая столичная компания "РобоКомпонент" представила на выставке импортозамещенные инновационные компоненты для роботизированных систем. Это захваты для роботов и датчики столкновения. Данные технологии могут повысить производительность и качество выпускаемой продукции на промышленных предприятиях.Гендиректор компании Данил Шмаков отметил, что производство специализируется на разработке компонентов для промышленной робототехники. Решения компании позволяют роботизировать задачи по загрузке станков, перемещению и укладке продукции, а также слесарной обработке материалов. Использование серийных компонентов сокращает время, которое требуется на проектирование и изготовление роботизированной системы.Кроме того, московская роботизированная техника позволяет модернизировать производство, упростить рутинные процессы, а также улучшить качество жизни людей, которым по разным причинам нужно протезирование бедренных, коленных суставов или замена стопы. Производством такой продукции в Москве занимается компания Steplife.В свою очередь, гендиректор компании Иван Худяков добавил, что новый серийный продукт производства – углепластиковая стопа Steplife Cross отличается легкостью, плавностью переката с пятки на носок, прочностью и повышенной комфортностью. По техническим характеристикам данная разработка отвечает мировым стандартам качества. Ее стоимость в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов.Благодаря формированию благоприятного инвестклимата в Москве стал возможен рост промпотенциала столицы. Город постоянно работает над тем, чтобы оставаться привлекательным для ведения бизнеса, а также формирует качественную инвестиционную инфраструктуру. В столице каждый год открываются около 150 высокотехнологичных компаний благодаря эффективным мерам поддержки.

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https://ria.ru/20250207/liksutov-1997918625.html

https://ria.ru/20250207/afrika-1997837615.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , робототехника