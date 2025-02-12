https://ria.ru/20250212/rebenok-1998877686.html

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку - РИА Новости, 12.02.2025

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли шестилетнего мальчика, проглотившего иголку, сейчас ребенок уже выписан домой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:08:00+03:00

2025-02-12T15:08:00+03:00

2025-02-12T15:08:00+03:00

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здоровье - общество

нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли шестилетнего мальчика, проглотившего иголку, сейчас ребенок уже выписан домой, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Шестилетний мальчик был доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи с жалобами на боль в животе. Отец ребенка, ставший свидетелем происшествия, незамедлительно вызвал скорую помощь", - отметили в пресс-службе. Врачами игла была обнаружена во время гастроскопии. Инородный предмет зафиксировался острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Для извлечения иглы из организма использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". "Малоинвазивная операция длилась 30 минут и прошла успешно", - отметила врач-эндоскопист Зоя Голикова, слова которой приводятся в сообщении. В Минздраве рассказали, что иголка не успела причинить серьезного вреда мальчику и на следующий день его уже выписали домой.

https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html

https://ria.ru/20250211/serdtse-1998721596.html

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московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля