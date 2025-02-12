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Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку - РИА Новости, 12.02.2025
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку
Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли шестилетнего мальчика, проглотившего иголку, сейчас ребенок уже выписан домой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:08:00+03:00
2025-02-12T15:08:00+03:00
2025-02-12T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли шестилетнего мальчика, проглотившего иголку, сейчас ребенок уже выписан домой, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Шестилетний мальчик был доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи с жалобами на боль в животе. Отец ребенка, ставший свидетелем происшествия, незамедлительно вызвал скорую помощь", - отметили в пресс-службе. Врачами игла была обнаружена во время гастроскопии. Инородный предмет зафиксировался острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Для извлечения иглы из организма использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". "Малоинвазивная операция длилась 30 минут и прошла успешно", - отметила врач-эндоскопист Зоя Голикова, слова которой приводятся в сообщении. В Минздраве рассказали, что иголка не успела причинить серьезного вреда мальчику и на следующий день его уже выписали домой.
https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html
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московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля
Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида Рошаля
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего иголку
Врачи Центра Рошаля в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего иголку