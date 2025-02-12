Главный раввин Одессы вошел в совет директоров фонда помощи Украине в США
Главный раввин Одессы Вольф вошел в совет директоров фонда помощи Украине в США
© Фото : соцсетиГлавный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф
© Фото : соцсети
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф, сын которого женится на дочери главного раввина России, является одним из членов совета директоров фонда помощи Украине, зарегистрированного в США, следует из регистрационных документов организации, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в среду в Израиле состоится свадьба сына Вольфа и дочери главного раввина России Берла Лазара.
Фонд "Еврейская сеть помощи Украине" (Jewish Relief Network Ukraine, JRNU) зарегистрирован в американском штате Аризона. Согласно документу, опубликованному комиссией по корпорациям Аризоны, Авраам Вольф является одним из шести членов совета директоров некоммерческой организации JRNU, основанной в 2022 году.
На сайте фонда утверждается, что он является крупнейшей еврейской гуманитарной организацией на Украине, от деятельности которой зависят более 50 тысяч человек. Фонд предлагает желающим пожертвовать средства на покупку продуктовых наборов (на сумму 100 долларов США), а также оплатить лекарства или экстренную медицинскую помощь нуждающимся (на сумму две тысячи долларов США).
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