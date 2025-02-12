https://ria.ru/20250212/rada-1998820439.html

Рада продлила сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных

Рада продлила сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных - РИА Новости, 12.02.2025

Рада продлила сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных

Парламент Украины поддержал продление сроков прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанных, имеющих статус "ограничено годен" до 5 июня, сообщил депутат РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:11:00+03:00

2025-02-12T12:11:00+03:00

2025-02-12T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Парламент Украины поддержал продление сроков прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанных, имеющих статус "ограничено годен" до 5 июня, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 29 января сообщил, что в Раду внесен законопроект, предлагающий продлить до 5 июня прохождение медкомиссии для ограниченно пригодных к службе. Минобороны Украины 4 апреля 2024 года сообщало, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно годен" к воинской службе, должны до 4 февраля 2025 года заново пройти медкомиссию."Рада приняла в целом законопроект об обязательности прохождения гражданами Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения… То есть перенесли срок прохождения ВВК до 5 июня", - написал Железняк в свое Telegram-канале.По его словам, законопроект поддержали 313 депутатов.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250212/rada-1998787167.html

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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко