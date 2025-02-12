https://ria.ru/20250212/pvo-1998910047.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО с 14.00 до 15.25 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:05:00+03:00

2025-02-12T17:05:00+03:00

2025-02-12T17:11:00+03:00

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.00 до 15.25 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого февраля 2025 года в период с 14.00 до 15.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)