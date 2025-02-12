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Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО с 14.00 до 15.25 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:05:00+03:00
2025-02-12T17:05:00+03:00
2025-02-12T17:11:00+03:00
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 14.00 до 15.25 мск уничтожили два беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого февраля 2025 года в период с 14.00 до 15.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями