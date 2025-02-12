https://ria.ru/20250212/pvo-1998903069.html
Над Мелитополем сбили ракету ВСУ
Над Мелитополем сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Над Мелитополем сбили ракету ВСУ
Система ПВО России сбила украинскую ракету над запорожским Мелитополем, сообщают власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:45:00+03:00
2025-02-12T16:45:00+03:00
2025-02-12T16:58:00+03:00
мелитополь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Система ПВО России сбила украинскую ракету над запорожским Мелитополем, сообщают власти города в Telegram-канале."Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, в 16:30 зафиксирована попытка киевского режима обстрелять Мелитополь. Система ПВО Вооруженных сил России сбила ракету в небе над Мелитополем. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - говорится в сообщении администрации города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, вооруженные силы украины
Мелитополь, Вооруженные силы Украины
Над Мелитополем сбили ракету ВСУ
ПВО сбила украинскую ракету в небе над Мелитополем