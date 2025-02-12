https://ria.ru/20250212/pvo-1998903069.html

Над Мелитополем сбили ракету ВСУ

Над Мелитополем сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Над Мелитополем сбили ракету ВСУ

Система ПВО России сбила украинскую ракету над запорожским Мелитополем, сообщают власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:45:00+03:00

2025-02-12T16:45:00+03:00

2025-02-12T16:58:00+03:00

мелитополь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Система ПВО России сбила украинскую ракету над запорожским Мелитополем, сообщают власти города в Telegram-канале."Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, в 16:30 зафиксирована попытка киевского режима обстрелять Мелитополь. Система ПВО Вооруженных сил России сбила ракету в небе над Мелитополем. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - говорится в сообщении администрации города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

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2025

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мелитополь, вооруженные силы украины