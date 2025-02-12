https://ria.ru/20250212/pvo-1998823144.html

Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.02.2025

Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки

Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:20:00+03:00

2025-02-12T12:20:00+03:00

2025-02-12T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, средства ПВО сбили 66 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31492 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)