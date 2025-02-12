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Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.02.2025
Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:20:00+03:00
2025-02-12T12:20:00+03:00
2025-02-12T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, средства ПВО сбили 66 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31492 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 66 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников ВСУ за сутки
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, средства ПВО сбили 66 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
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"Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43045 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21299 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31492 единицы специальной военной автомобильной техники.