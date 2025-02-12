https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом

Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом - РИА Новости, 12.02.2025

Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом

Зарубежные СМИ увидели в разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа значительный прорыв в отношениях между двумя... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:51:00+03:00

2025-02-12T22:51:00+03:00

2025-02-12T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зарубежные СМИ увидели в разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа значительный прорыв в отношениях между двумя странами, а также заметили опасения европейских стран. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Американский портал Axios обратил внимание, что звонок состоялся на следующий день после освобождения заключенного-американца Марка Фогеля. "Сделка и телефонный разговор - значительный прорыв в замороженных отношениях США и России... Чиновники Белого дома заявили, что рассматривают сделку как сигнал готовности России начать разговор об украинском конфликте", - пишет портал. Американская газета Hill полагает, что контакты России и США после разговора двух лидеров, возможно, обретают более серьезную форму. "Разговор президента (США - ред.) с Путиным указывает на то, что переговоры, возможно, становятся более серьезными. Трамп и его союзники в конгрессе скептически относятся к продолжающейся поддержке США в адрес Украины в ее продолжающейся борьбе с Россией, при этом президент предполагает, что Европа должна играть более центральную роль в поддержке Киева", - отмечает газета. Британская газета Financial Times подчеркивает опасения европейских стран, которые хотели бы также участвовать в переговорах по Украине. Газета добавляет, что, по мнению стран ЕС, от них потребуют "платить за любое соглашение", которое будет достигнуто, деньгами, оружием и отправкой войск в качестве "миротворцев". "Заявление Трампа подтверждает опасения в Европе, которые росли в последние недели, относительно того, что США не будет привлекать ЕС или важные европейские столицы к переговорам по будущему Украины... Дипломаты ЕС безуспешно пытались лоббировать администрацию Трампа с целью получить роль в переговорах, подчеркивая, что постконфликтное состояние Украины - это критически важная часть европейской архитектуры безопасности", - отмечает издание. Об обеспокоенности на Украине и Европе также пишет и другая британская газета Guardian. "Украинские и европейские чиновники выразили обеспокоенность переговорной позицией США, исключающей отправку американских войск на Украину или вступление Украины в НАТО", - говорится в публикации издания. Американский портал Semafor полагает, что Владимир Зеленский, по всей видимости, все более открыт для переговоров, которые предполагают "некие территориальные уступки со стороны Украины". "Он, по всей видимости, все более открыт для урегулирования конфликта с Россией путем переговоров, которое предполагает, что Киев пойдет на некоторые территориальные уступки", - указывает портал. Французское издание Journal du Dimanche в своей публикации подчеркнуло "давление" со стороны Трампа на Украину в вопросе переговоров. "Трамп также оказывает давление на Киев. Если он откажется от мирного плана, помощь Вашингтона может немедленно прекратиться, что может привести к капитуляции Украины", - анализирует газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250212/kosachev-1998960193.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998969319.html

https://ria.ru/20250212/putin-1998964593.html

https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина