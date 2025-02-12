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Разговор Путина и Трампа стал первым за 4,5 года
Разговор Путина и Трампа стал первым за 4,5 года - РИА Новости, 12.02.2025
Разговор Путина и Трампа стал первым за 4,5 года
Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа, который, как подсчитало РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа, который, как подсчитало РИА Новости, стал первым за 1665 дней или 4,5 года. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Предыдущий телефонный разговор они провели 23 июля 2020 года.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Разговор Путина и Трампа стал первым за 4,5 года
Телефонный звонок Путина и Трампа стал их первым публичным диалогом за 4,5 года