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Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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20:47 12.02.2025 (обновлено: 21:02 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/putin-1998962396.html
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа
Россия идет строго курсом, заданным президентом Владимиром Путиным, условия Москвы по урегулированию на Украине были обозначены изначально, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025
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госдума рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия идет строго курсом, заданным президентом Владимиром Путиным, условия Москвы по урегулированию на Украине были обозначены изначально, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан."Думаю, что готовили, и в первую очередь Трампа, обсуждали его командой условия какого-то перемирия, которое им видится. Наша позиция была заявлена изначально... Идем строго в курсе, который задал президент (России). Я думаю, это будет основа", - сказал Чепа.
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Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Москва, Госдума РФ, Алексей Чепа
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа

Депутат Госдумы Чепа: Россия идет строго по курсу, заданному президентом Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия идет строго курсом, заданным президентом Владимиром Путиным, условия Москвы по урегулированию на Украине были обозначены изначально, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
«
"Думаю, что готовили, и в первую очередь Трампа, обсуждали его командой условия какого-то перемирия, которое им видится. Наша позиция была заявлена изначально... Идем строго в курсе, который задал президент (России). Я думаю, это будет основа", - сказал Чепа.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа
Вчера, 20:34
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ миреМоскваГосдума РФАлексей Чепа
 
 
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