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Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа
Россия идет строго курсом, заданным президентом Владимиром Путиным, условия Москвы по урегулированию на Украине были обозначены изначально, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:47:00+03:00
2025-02-12T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия идет строго курсом, заданным президентом Владимиром Путиным, условия Москвы по урегулированию на Украине были обозначены изначально, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан."Думаю, что готовили, и в первую очередь Трампа, обсуждали его командой условия какого-то перемирия, которое им видится. Наша позиция была заявлена изначально... Идем строго в курсе, который задал президент (России). Я думаю, это будет основа", - сказал Чепа.
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Депутат Госдумы прокомментировал разговор Путина и Трампа
Депутат Госдумы Чепа: Россия идет строго по курсу, заданному президентом Путиным