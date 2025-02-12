https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html

Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине

Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:18:00+03:00

2025-02-12T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил за устранение первопричин конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь добавил, что президент России также поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы Москва и Вашингтон работали вместе. Ранее Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998956702.html

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россия, дональд трамп, владимир путин, украина, дмитрий песков, сша, в мире