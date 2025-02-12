https://ria.ru/20250212/putin-1998957643.html

Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве

Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве - РИА Новости, 12.02.2025

Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, заявил журналистам... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:13:00+03:00

2025-02-12T20:13:00+03:00

2025-02-12T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "(Путин - ред.) выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html

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россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, политика