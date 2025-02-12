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Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
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20:13 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/putin-1998957643.html
Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве
Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, заявил журналистам... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:13:00+03:00
2025-02-12T20:13:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "(Путин - ред.) выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования", - сказал Песков.
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россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, политика
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве

Песков: Путин выразил готовность принять должностных лиц из США в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"(Путин - ред.) выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования", - сказал Песков.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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