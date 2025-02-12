https://ria.ru/20250212/putin-1998956450.html
Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты
Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:06:00+03:00
2025-02-12T20:06:00+03:00
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сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - сказал Песков. Он отметил, что президенты двух стран говорили почти полтора часа.
https://ria.ru/20250212/putin-1998956209.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты
Песков: Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты, включая встречу - Песков