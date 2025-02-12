https://ria.ru/20250212/putin-1998956450.html

Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты

Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:06:00+03:00

2025-02-12T20:06:00+03:00

2025-02-12T20:23:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора обсудили дальнейшие контакты, включая встречу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - сказал Песков. Он отметил, что президенты двух стран говорили почти полтора часа.

https://ria.ru/20250212/putin-1998956209.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков