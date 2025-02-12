https://ria.ru/20250212/putin-1998956209.html

Путин пригласил Трампа в Москву

Путин пригласил Трампа в Москву - РИА Новости, 12.02.2025

Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:05:00+03:00

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2025-02-12T20:44:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России пригласил президента США посетить Москву", - сказал Песков журналистам.Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998955989.html

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2025

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков