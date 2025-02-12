https://ria.ru/20250212/putin-1998907073.html

В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным

В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа носил конструктивный, деловой и содержательный... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:54:00+03:00

2025-02-12T16:54:00+03:00

2025-02-12T17:03:00+03:00

политика

россия

сирия

владимир путин

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа носил конструктивный, деловой и содержательный характер, лидеры двух стран договорились продолжить контакты, сообщили в пресс-службе Кремля."Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня, развития двустороннего сотрудничества. Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что сторонами затронут ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.

https://ria.ru/20241221/putin-1990613120.html

россия

сирия

дамаск (город)

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политика, россия, сирия, владимир путин, дамаск (город), ахмед аш-шараа