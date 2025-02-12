https://ria.ru/20250212/putin-1998907073.html
В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным
В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа носил конструктивный, деловой и содержательный... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:54:00+03:00
2025-02-12T16:54:00+03:00
2025-02-12T17:03:00+03:00
политика
россия
сирия
владимир путин
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа носил конструктивный, деловой и содержательный характер, лидеры двух стран договорились продолжить контакты, сообщили в пресс-службе Кремля."Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня, развития двустороннего сотрудничества. Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что сторонами затронут ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации.
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политика, россия, сирия, владимир путин, дамаск (город), ахмед аш-шараа
Политика, Россия, Сирия, Владимир Путин, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа
В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным
Путин и Шаар продолжат контакты