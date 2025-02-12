https://ria.ru/20250212/pushkov-1998961039.html

Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025

Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, ЕС будет пытаться сорвать... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:38:00+03:00

2025-02-12T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, ЕС будет пытаться сорвать наметившийся диалог, считает российский сенатор Алексей Пушков."Телефонный разговор между Путиным и Трампом... войдет в историю мировой политики и дипломатии. Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор добавил, что считает возможным начало в ЕС срочных консультаций на тему "как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном"."Переговоры (между РФ и США - ред.), несомненно, будут очень сложными. Но начало положено", - констатировал политик.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.

https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html

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украина, россия, сша, евросоюз, владимир путин, дональд трамп, алексей пушков, в мире