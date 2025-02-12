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Пушков прокомментировал планы ЕС разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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03:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/pushkov-1998749793.html
Пушков прокомментировал планы ЕС разместить миротворцев на Украине
Пушков прокомментировал планы ЕС разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Пушков прокомментировал планы ЕС разместить миротворцев на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения и планы европейских стран разместить на территории Украины миротворческий контингент, заявил в своем... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:14:00+03:00
2025-02-12T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения и планы европейских стран разместить на территории Украины миротворческий контингент, заявил в своем Telegram-канале, что этот процесс идет вяло, потому что его возможные участники либо не уверены в себе, либо попросту боятся, либо "решительно" готовы, но не лично, а только вместе с кем-то, а кто-то "хочет, но не может". Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости 10 февраля заявил, что для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для России. "Тема отправки европейских "миротворцев" на территорию Украины продвигается вяло. Макрон регулярно обещает, но боится, что солдаты начнут возвращаться в гробах. Немцы даже не обещают. Поляки твердо заявили, что не поедут. Прибалты настроены, как всегда, решительно: готовы послать французов и немцев. Британия готова, но только если вместе с французами", - написал Пушков. Также сенатор считает, что Италия наблюдает за действиями президента США Дональда Трампа, но не будет отправлять солдат на территорию Украины. У других европейских стран тоже есть свои причины. "Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком (генсек НАТО Марк Рютте - ред.) и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может. Дания занята тем, что сооружает собачьи упряжки для защиты Гренландии от Трампа. Испания тихо сидит на Иберийском полуострове и надеется, что о ней не вспомнят. Португалия готова предоставить для переброски "миротворцев" Азорские острова и уверена, что это уже немало. Румыния, Болгария, Греция и Финляндия - как все, то есть никак. Венгрия и Словакия категорически против", - отметил Пушков. Он также добавил, что Норвегии и Лихтенштейну в вопросе отправки солдат на территорию Украины "не хватает ни людей, ни решимости". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в ноябре 2024 года сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев. Позднее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Комментируя это желание Зеленского, посол России во Франции Алексей Мешков в феврале заявил в интервью РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен - "никто их не соберет". Поезднее и канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что считает неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину после завершения конфликта "миротворческой" миссии и участия в ней Германии.
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украина, германия, алексей пушков, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, евросоюз
Украина, Германия, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире, Евросоюз
Пушков прокомментировал планы ЕС разместить миротворцев на Украине

Пушков: тема европейских миротворцев на Украине движется вяло из-за боязни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерения и планы европейских стран разместить на территории Украины миротворческий контингент, заявил в своем Telegram-канале, что этот процесс идет вяло, потому что его возможные участники либо не уверены в себе, либо попросту боятся, либо "решительно" готовы, но не лично, а только вместе с кем-то, а кто-то "хочет, но не может".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости 10 февраля заявил, что для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для России.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя высказался о планах Запада по отправке миротворцев на Украину
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"Тема отправки европейских "миротворцев" на территорию Украины продвигается вяло. Макрон регулярно обещает, но боится, что солдаты начнут возвращаться в гробах. Немцы даже не обещают. Поляки твердо заявили, что не поедут. Прибалты настроены, как всегда, решительно: готовы послать французов и немцев. Британия готова, но только если вместе с французами", - написал Пушков.
Также сенатор считает, что Италия наблюдает за действиями президента США Дональда Трампа, но не будет отправлять солдат на территорию Украины. У других европейских стран тоже есть свои причины.
"Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком (генсек НАТО Марк Рютте - ред.) и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может. Дания занята тем, что сооружает собачьи упряжки для защиты Гренландии от Трампа. Испания тихо сидит на Иберийском полуострове и надеется, что о ней не вспомнят. Португалия готова предоставить для переброски "миротворцев" Азорские острова и уверена, что это уже немало. Румыния, Болгария, Греция и Финляндия - как все, то есть никак. Венгрия и Словакия категорически против", - отметил Пушков.
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Он также добавил, что Норвегии и Лихтенштейну в вопросе отправки солдат на территорию Украины "не хватает ни людей, ни решимости".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в ноябре 2024 года сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Комментируя это желание Зеленского, посол России во Франции Алексей Мешков в феврале заявил в интервью РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен - "никто их не соберет".
Поезднее и канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что считает неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину после завершения конфликта "миротворческой" миссии и участия в ней Германии.
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