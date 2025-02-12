https://ria.ru/20250212/pushilin-1998794768.html

Пушилин назвал недра Донбасса достоянием России

Пушилин назвал недра Донбасса достоянием России - РИА Новости, 12.02.2025

Пушилин назвал недра Донбасса достоянием России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все недра на освобожденных территориях Донбасса - это достояние россиян и продавать их никто не собирается. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:53:00+03:00

2025-02-12T10:53:00+03:00

2025-02-12T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все недра на освобожденных территориях Донбасса - это достояние россиян и продавать их никто не собирается. Ранее он сообщил, что основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, к разработкам месторождений еще не приступали, там предстоит разминирование, но это перспективное направление для наполнения как регионального, так и федерального бюджетов. "Я тоже возмущен. При чем тут они (США и Украина - ред.) и наши недра? Мы не собираемся продавать. Если наши недра освободились усилиями наших защитников, это достояние наших людей. Это достояние жителей России. Честно скажу, сердце кровью обливается, когда этот негодяй (Владимир Зеленский - ред.) распродает остатки Украины, причем не за дорого, делает это публично… Цинично распродают за три копейки", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live". Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступа к запасам редкоземельных металлов.

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в мире, украина, сша, донбасс, денис пушилин, владимир зеленский