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Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2025
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10:09 12.02.2025 (обновлено: 10:57 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/pushilin-1998785769.html
Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе
Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе - РИА Новости, 12.02.2025
Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе
Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории", — сказал руководитель республики.По его словам, о начале разработок на месторождениях пока не идет речи, там необходимо разминирование."Территория еще недавно освобожденная, предстоит поработать там. Но я вам скажу, это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", — добавил Пушилин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Политик подчеркнул, что Вашингтон вложил 300-350 миллиардов долларов и ждет возвращения потраченных денег. Взамен он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке по ресурсам отметил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам — это коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
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сша, донбасс, украина, дональд трамп, денис пушилин, политика, владимир зеленский, киев
США, Донбасс, Украина, Дональд Трамп, Денис Пушилин, Политика, Владимир Зеленский, Киев
Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе

Пушилин: запасы лития и титана в ДНР находятся на освобожденной территории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории", — сказал руководитель республики.
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По его словам, о начале разработок на месторождениях пока не идет речи, там необходимо разминирование.
"Территория еще недавно освобожденная, предстоит поработать там. Но я вам скажу, это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", — добавил Пушилин.
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Политик подчеркнул, что Вашингтон вложил 300-350 миллиардов долларов и ждет возвращения потраченных денег. Взамен он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке по ресурсам отметил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам — это коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.
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