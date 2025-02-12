Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе
Пушилин: запасы лития и титана в ДНР находятся на освобожденной территории
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории", — сказал руководитель республики.
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По его словам, о начале разработок на месторождениях пока не идет речи, там необходимо разминирование.
"Территория еще недавно освобожденная, предстоит поработать там. Но я вам скажу, это очень перспективные направления для наполнения бюджета как регионального, так и федерального", — добавил Пушилин.
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
Политик подчеркнул, что Вашингтон вложил 300-350 миллиардов долларов и ждет возвращения потраченных денег. Взамен он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке по ресурсам отметил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам — это коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.
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