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Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса - РИА Новости, 12.02.2025
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16:16 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/prokuratura-1998895040.html
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса - РИА Новости, 12.02.2025
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса
Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства региона Василию Старкову, осужденному на 6,5 лет колонии... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:16:00+03:00
2025-02-12T16:16:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства региона Василию Старкову, осужденному на 6,5 лет колонии за взятку в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку на 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты – тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей. Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали. Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский райсуд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки – на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией. "В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости, и попросила его усилить", – говорится в сообщении пресс-службы. Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург. Производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве" – так сказано в картотеке инстанции. По данным местных СМИ, Данилов отправился в зону спецоперации еще осенью прошлого года.
https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса Старкову

© РИА Новости / Александр КряжевВасилий Старков
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Василий Старков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства региона Василию Старкову, осужденному на 6,5 лет колонии за взятку в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку на 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты – тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей.
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Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали.
Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский райсуд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки – на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией.
"В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости, и попросила его усилить", – говорится в сообщении пресс-службы.
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Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург.
Производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве" – так сказано в картотеке инстанции. По данным местных СМИ, Данилов отправился в зону спецоперации еще осенью прошлого года.
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