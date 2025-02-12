Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги
Госдума обсудит снижение до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
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"Пленарное заседание 13 февраля. О снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет – первое чтение", - рассказал собеседник агентства.
Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ
Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.
Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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