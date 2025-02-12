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Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги - РИА Новости, 12.02.2025
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17:49 12.02.2025 (обновлено: 17:50 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/prisyaga-1998919685.html
Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги
Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги - РИА Новости, 12.02.2025
Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги
Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, сообщил РИА Новости источник в палате парламента. "Пленарное заседание 13 февраля. О снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет – первое чтение", - рассказал собеседник агентства. Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ. Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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россия, леонид калашников, госдума рф, снг, общество
Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ, Общество
Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги

Госдума обсудит снижение до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
«
"Пленарное заседание 13 февраля. О снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет – первое чтение", - рассказал собеседник агентства.
Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ
Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.
Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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