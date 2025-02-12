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Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - РИА Новости, 12.02.2025
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11:35 12.02.2025 (обновлено: 11:47 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/prilozhenie-1998808108.html
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - РИА Новости, 12.02.2025
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store
Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:35:00+03:00
2025-02-12T11:47:00+03:00
общество
технологии
газпромбанк
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка. "В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка. Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.
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Новости
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общество, технологии, газпромбанк
Общество, Технологии, Газпромбанк
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store под названием ourShopper

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка.
"В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка.
Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.
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ОбществоТехнологииГазпромбанк
 
 
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