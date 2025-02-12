https://ria.ru/20250212/prilozhenie-1998808108.html

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store - РИА Новости, 12.02.2025

Приложение Газпромбанка вернулось в App Store

Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:35:00+03:00

2025-02-12T11:35:00+03:00

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общество

технологии

газпромбанк

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Приложение Газпромбанка вернулось в магазин приложений для iOS - App Store - под названием YourShopper, выяснил корреспондент РИА Новости. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что новая версия будет доступна и для Android, ссылки для скачивания есть на сайте банка. "В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper", - сказано в сообщении банка. Также отмечается, что для того, чтобы скачать новую версию приложения на Android, необходимо удалить старую.

https://ria.ru/20241025/auchan--1980184962.html

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2025

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общество, технологии, газпромбанк