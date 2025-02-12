https://ria.ru/20250212/prigovor-1998849131.html

В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину

В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину - РИА Новости, 12.02.2025

В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину

Бывшего сотрудника полиции из Омска, который во время конфликта в баре до смерти избил музыканта, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, рассказали РИА... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:53:00+03:00

2025-02-12T13:53:00+03:00

2025-02-12T13:53:00+03:00

происшествия

омск

россия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ОМСК 12 фев - РИА Новости. Бывшего сотрудника полиции из Омска, который во время конфликта в баре до смерти избил музыканта, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Ночью 25 мая 2023 года в омском баре "Ленинград" отдыхала компания молодых людей, среди которых были 26-летний мужчина и девушка. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, он писал песни и сочинял музыку. За соседним столиком отдыхала компания из трех мужчин. Один из них, 45-летний бывший следователь УМВД, предложил девушке заняться сексом в туалете, началась драка. "За девушку вступился потерпевший и другие молодые люди из их компании, конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове. Потерпевший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице, куда был доставлен из бара в состоянии комы", - сообщили в СУСК. Бывшего полицейского арестовали, а уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего" передали в суд. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988174608.html

https://ria.ru/20231013/ubiystvo-1902451402.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия, омская область