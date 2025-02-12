https://ria.ru/20250212/prigovor-1998849131.html
В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину
В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину - РИА Новости, 12.02.2025
В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину
Бывшего сотрудника полиции из Омска, который во время конфликта в баре до смерти избил музыканта, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, рассказали РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:53:00+03:00
2025-02-12T13:53:00+03:00
2025-02-12T13:53:00+03:00
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ОМСК 12 фев - РИА Новости. Бывшего сотрудника полиции из Омска, который во время конфликта в баре до смерти избил музыканта, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области. Ночью 25 мая 2023 года в омском баре "Ленинград" отдыхала компания молодых людей, среди которых были 26-летний мужчина и девушка. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, он писал песни и сочинял музыку. За соседним столиком отдыхала компания из трех мужчин. Один из них, 45-летний бывший следователь УМВД, предложил девушке заняться сексом в туалете, началась драка. "За девушку вступился потерпевший и другие молодые люди из их компании, конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове. Потерпевший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице, куда был доставлен из бара в состоянии комы", - сообщили в СУСК. Бывшего полицейского арестовали, а уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего" передали в суд. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241209/ubiystvo-1988174608.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске вынесли приговор экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину
В Омске дали 8 лет колонии экс-полицейскому, до смерти избившему мужчину в баре
ОМСК 12 фев - РИА Новости. Бывшего сотрудника полиции из Омска, который во время конфликта в баре до смерти избил музыканта, приговорили к 8 годам колонии строгого режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Ночью 25 мая 2023 года в омском баре "Ленинград" отдыхала компания молодых людей, среди которых были 26-летний мужчина и девушка. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, он писал песни и сочинял музыку. За соседним столиком отдыхала компания из трех мужчин. Один из них, 45-летний бывший следователь УМВД, предложил девушке заняться сексом в туалете, началась драка.
"За девушку вступился потерпевший и другие молодые люди из их компании, конфликт перерос в обоюдную драку, во время которой подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове. Потерпевший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице, куда был доставлен из бара в состоянии комы", - сообщили в СУСК.
Бывшего полицейского арестовали, а уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего" передали в суд.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-службе.