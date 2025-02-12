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Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта

Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта - РИА Новости, 12.02.2025

Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио о необходимости урегулирования палестино-израильского РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:17:00+03:00

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ДУБАЙ, 12 фев - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио о необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основании формулы "двух государств", сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM. "Президент ОАЭ подтвердил важность работы ради справедливого и всеобъемлющего мира в регионе, который гарантирует безопасность и стабильность для всех на основе решения "двух государств", - сообщает агентство. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

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