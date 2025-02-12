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Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта
Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта - РИА Новости, 12.02.2025
Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио о необходимости урегулирования палестино-израильского РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:17:00+03:00
2025-02-12T16:17:00+03:00
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ДУБАЙ, 12 фев - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио о необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта на основании формулы "двух государств", сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM. "Президент ОАЭ подтвердил важность работы ради справедливого и всеобъемлющего мира в регионе, который гарантирует безопасность и стабильность для всех на основе решения "двух государств", - сообщает агентство. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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В мире, Цены на нефть, США, ОАЭ, Иордания, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Марко Рубио, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Президент ОАЭ рассказал о формуле решения палестинского конфликта
Аль Нахайян заявил о формуле двух государств в палестино-израильском конфликте