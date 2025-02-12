https://ria.ru/20250212/premiya-1998973827.html

На премию "Служение" подали более 41 тысяч заявок

На премию "Служение" подали более 41 тысяч заявок - РИА Новости, 12.02.2025

На премию "Служение" подали более 41 тысяч заявок

Более 41 тысячи заявок подано на Всероссийскую муниципальную премию "Служение", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:01:00+03:00

2025-02-12T23:01:00+03:00

2025-02-12T23:12:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 41 тысячи заявок подано на Всероссийскую муниципальную премию "Служение", сообщается на сайте премии. Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля. Согласно данным на сайте премии, уже подано 41 313 заявок, из них 9617 - из Центрального федерального округа, 8688 - из Приволжского федерального округа. Из новых регионов РФ подано 530 заявок. Первичный анализ заявок начнется 10 февраля, затем пройдут этапы перекрестного голосования участников, голосования экспертного совета и народного голосования. Церемония награждения запланирована на апрель.

https://ria.ru/20241209/premiya-1988282576.html

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россия, общество, владимир путин