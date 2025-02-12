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В Николаевской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Николаевской области произошел пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 12.02.2025
В Николаевской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:40:00+03:00
2025-02-12T08:40:00+03:00
2025-02-12T08:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Украинские СМИ сообщали ночью о взрывах в Николаеве. "В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры в результате падения обломков возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Также взрывной волной повреждены складские помещения", - написал Ким в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области произошел пожар на объекте инфраструктуры
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры