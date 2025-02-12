https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998971219.html

СНБО Украины ввел санкции против Порошенко*, пишут СМИ

СНБО Украины ввел санкции против Порошенко*, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

СНБО Украины ввел санкции против Порошенко*, пишут СМИ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:20:00+03:00

2025-02-12T22:20:00+03:00

2025-02-12T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники."Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*. Предположительно, речь может идти о статье "Государственная измена", — говорится в материале.Сам Порошенко назвал происходящее преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал лично Владимир Зеленский."У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый. Только СНБО-таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, как против лидера оппозиции и пятого президента, санкции с абсолютно незаконными ограничениями", — написал он в Telegram-канале.По словам экс-главы государства, вместо того, чтобы решать государственные дела, готовиться к переговорам с президентом США Дональдом Трампом и Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский "весь день занимался санкциями против моей скромной персоны".Ранее в среду Порошенко сообщил, что киевские власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР) с 14 по 28 февраля. Он призвал руководство страны очнуться, поскольку "под угрозой само существование украинского государства".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250212/rada-1998787167.html

https://ria.ru/20250203/poroshenko-1996941732.html

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в мире, украина, петр порошенко, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, европейская солидарность, россия, севастополь