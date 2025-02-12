https://ria.ru/20250212/polsha-1998854605.html

В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит

В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит - РИА Новости, 12.02.2025

В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит

ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит, считает депутат сейма республики от коалиции националистов и РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:19:00+03:00

2025-02-12T14:19:00+03:00

2025-02-12T14:19:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Польша должна давать Украине оружие не бесплатно, а только в кредит, считает депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Пшемыслав Виплер. "Если кто-то в данный момент имеет доступ к вооружению, которое необходимо для продолжения войны, то он имеет право ставить условия. Это ошибка, что польское правительство не ставит условий. Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита, кредита с процентами", - заявил Виплер в эфире радиостанции RMF FM. Он считает, что в части поставок оружия другим странам Польша должна действовать с выгодой для себя, "так, как это делают американцы со времен Второй мировой войны и делали еще раньше". Депутат уверен, что перед майскими президентскими выборами критиковать бесплатные поставки вооружения Украине будут все кандидаты на пост главы государства. "Это была очень большая политическая ошибка. "Конфедерация" с самого начала это критиковала. Скоро политики со всех сторон политической сцены будут это критиковать, поверьте мне, и Тшасковский (кандидат в президенты от правящей коалиции Рафал Тшасковский – ред.) и Навроцкий (кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий – ред.), ибо подавляющее большинство поляков считает, что мы были слишком щедрыми", - сказал Виплер Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html

https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html

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украина, россия, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, сергей лавров, нато, в мире