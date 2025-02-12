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Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину - РИА Новости, 12.02.2025
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03:26 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/politika-1998750475.html
Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину
Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину - РИА Новости, 12.02.2025
Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили приверженность Вашингтона и Парижа завершению конфликта на РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:26:00+03:00
2025-02-12T03:26:00+03:00
в мире
сша
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украина
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили приверженность Вашингтона и Парижа завершению конфликта на Украине, а также двустороннюю торговлю и возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Белый дом. "Они (Вэнс и Макрон - ред.) также обсудили общую приверженность завершению войны на Украине и сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в улучшении моделей искусственного интеллекта", - говорится в распространенном релизе. Отмечается, что Вэнс с Макроном также затронули вопрос "обеспечения сбалансированной торговли" между Соединенными Штатами и Францией. Встреча политиков состоялась в Елисейском дворце. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс 10-11 февраля находился в Париже для участия в саммите по искусственному интеллекту. Вместе с ним приехала его семья: супруга Уша Вэнс и трое детей. Ранее информационное агентство Франс Пресс передавало, что Соединённые Штаты и Великобритания не присоединились к Парижской декларации об искусственном интеллекте. В ходе своего выступления на сессии Вэнс выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования в области искусственного интеллекта. Он отметил, что США не намерены мириться с попытками других стран ужесточить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США.
https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html
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в мире, сша, париж, украина, эммануэль макрон
В мире, США, Париж, Украина, Эммануэль Макрон
Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину

Вице-президент США Вэнс и глава Франции Макрон обсудили Украину, ИИ и торговлю

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили приверженность Вашингтона и Парижа завершению конфликта на Украине, а также двустороннюю торговлю и возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Белый дом.
"Они (Вэнс и Макрон - ред.) также обсудили общую приверженность завершению войны на Украине и сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в улучшении моделей искусственного интеллекта", - говорится в распространенном релизе.
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Отмечается, что Вэнс с Макроном также затронули вопрос "обеспечения сбалансированной торговли" между Соединенными Штатами и Францией. Встреча политиков состоялась в Елисейском дворце.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс 10-11 февраля находился в Париже для участия в саммите по искусственному интеллекту. Вместе с ним приехала его семья: супруга Уша Вэнс и трое детей.
Ранее информационное агентство Франс Пресс передавало, что Соединённые Штаты и Великобритания не присоединились к Парижской декларации об искусственном интеллекте. В ходе своего выступления на сессии Вэнс выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования в области искусственного интеллекта. Он отметил, что США не намерены мириться с попытками других стран ужесточить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США.
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