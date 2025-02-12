https://ria.ru/20250212/politika-1998750475.html

Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину

Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину - РИА Новости, 12.02.2025

Вице-президент США и президент Франции обсудили Украину

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили приверженность Вашингтона и Парижа завершению конфликта на РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:26:00+03:00

2025-02-12T03:26:00+03:00

2025-02-12T03:26:00+03:00

в мире

сша

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украина

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили приверженность Вашингтона и Парижа завершению конфликта на Украине, а также двустороннюю торговлю и возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Белый дом. "Они (Вэнс и Макрон - ред.) также обсудили общую приверженность завершению войны на Украине и сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в улучшении моделей искусственного интеллекта", - говорится в распространенном релизе. Отмечается, что Вэнс с Макроном также затронули вопрос "обеспечения сбалансированной торговли" между Соединенными Штатами и Францией. Встреча политиков состоялась в Елисейском дворце. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс 10-11 февраля находился в Париже для участия в саммите по искусственному интеллекту. Вместе с ним приехала его семья: супруга Уша Вэнс и трое детей. Ранее информационное агентство Франс Пресс передавало, что Соединённые Штаты и Великобритания не присоединились к Парижской декларации об искусственном интеллекте. В ходе своего выступления на сессии Вэнс выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования в области искусственного интеллекта. Он отметил, что США не намерены мириться с попытками других стран ужесточить контроль над разработчиками искусственного интеллекта в США.

https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html

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париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, париж, украина, эммануэль макрон