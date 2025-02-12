https://ria.ru/20250212/pobeda-1998812385.html

Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"

Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45" - РИА Новости, 12.02.2025

Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"

В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:50:00+03:00

2025-02-12T11:50:00+03:00

2025-02-12T11:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

европа

киргизия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для молодежи, а цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов, сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Организатором запуска патриотического проекта "Победа 9/45" к 9 мая выступает АНО "Евразия". "Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов... Фестиваль Победа 9/45 расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня. Депутат добавил, что также запланировано проведение фестиваля, он будет проводиться в центре городов-участников и объединит разные поколения. Таким образом, старшие поколения смогут рассказать младшему о подвиге их "отцов-дедов", добавил вице-спикер. "Будет большой праздник с концертом, с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов…особое место в мероприятиях фестивалях займет международный проект "Наследники на Балканах", - добавил Чернышов. В память о подвигах Красной армии и сербских партизан будет организован автопробег по знаковым местам боевой славы, что станет основной для масштабного патриотического фильма, который рассказывает про единый подвиг народов Европы, добавил депутат. Чернышов отметил, что приглашены и другие страны, во многие уже направлены приглашения, фестиваль "открыт для всех стран". К празднованию присоединится Киргизия. В числе мероприятий предполагается показать реконструкции на улицах городов с военной техникой. Для молодежи будет организован историко-просветительский чемпионат. Лучшие школьные команды из разных стран примут в нем участие. "Мы празднуем победу 9 мая, во всех странах должны вернуть к этому и это ключевая задача", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250210/pamyatniki-1998449390.html

https://ria.ru/20250212/gd-1998798511.html

https://ria.ru/20250211/slovakija-1998579862.html

россия

европа

киргизия

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общество, россия, европа, киргизия, борис чернышов (депутат), госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне