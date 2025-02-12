Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45" - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:50 12.02.2025 (обновлено: 11:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/pobeda-1998812385.html
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45" - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"
В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:50:00+03:00
2025-02-12T11:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
европа
киргизия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998813450_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_2aea86179a8fd6ba2256ea7716130fd2.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для молодежи, а цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов, сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Организатором запуска патриотического проекта "Победа 9/45" к 9 мая выступает АНО "Евразия". "Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов... Фестиваль Победа 9/45 расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня. Депутат добавил, что также запланировано проведение фестиваля, он будет проводиться в центре городов-участников и объединит разные поколения. Таким образом, старшие поколения смогут рассказать младшему о подвиге их "отцов-дедов", добавил вице-спикер. "Будет большой праздник с концертом, с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов…особое место в мероприятиях фестивалях займет международный проект "Наследники на Балканах", - добавил Чернышов. В память о подвигах Красной армии и сербских партизан будет организован автопробег по знаковым местам боевой славы, что станет основной для масштабного патриотического фильма, который рассказывает про единый подвиг народов Европы, добавил депутат. Чернышов отметил, что приглашены и другие страны, во многие уже направлены приглашения, фестиваль "открыт для всех стран". К празднованию присоединится Киргизия. В числе мероприятий предполагается показать реконструкции на улицах городов с военной техникой. Для молодежи будет организован историко-просветительский чемпионат. Лучшие школьные команды из разных стран примут в нем участие. "Мы празднуем победу 9 мая, во всех странах должны вернуть к этому и это ключевая задача", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250210/pamyatniki-1998449390.html
https://ria.ru/20250212/gd-1998798511.html
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998579862.html
россия
европа
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998813450_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_72b9e38ef109ae2ae1e241373ea42a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, европа, киргизия, борис чернышов (депутат), госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Европа, Киргизия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"

Чернышов: в рамках проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег и фестиваль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". 12 февраля 2025
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения Победа 9/45 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов на пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". 12 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для молодежи, а цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов, сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
Организатором запуска патриотического проекта "Победа 9/45" к 9 мая выступает АНО "Евразия".
Памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии
10 февраля, 14:55
"Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов... Фестиваль Победа 9/45 расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.
Депутат добавил, что также запланировано проведение фестиваля, он будет проводиться в центре городов-участников и объединит разные поколения. Таким образом, старшие поколения смогут рассказать младшему о подвиге их "отцов-дедов", добавил вице-спикер.
"Будет большой праздник с концертом, с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов…особое место в мероприятиях фестивалях займет международный проект "Наследники на Балканах", - добавил Чернышов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
Вчера, 11:09
В память о подвигах Красной армии и сербских партизан будет организован автопробег по знаковым местам боевой славы, что станет основной для масштабного патриотического фильма, который рассказывает про единый подвиг народов Европы, добавил депутат.
Чернышов отметил, что приглашены и другие страны, во многие уже направлены приглашения, фестиваль "открыт для всех стран". К празднованию присоединится Киргизия.
В числе мероприятий предполагается показать реконструкции на улицах городов с военной техникой.
Для молодежи будет организован историко-просветительский чемпионат. Лучшие школьные команды из разных стран примут в нем участие.
"Мы празднуем победу 9 мая, во всех странах должны вернуть к этому и это ключевая задача", - добавил парламентарий.
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Словакия формирует делегацию на празднование в Москве 80-летия Победы
11 февраля, 11:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЕвропаКиргизияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала