https://ria.ru/20250212/pobeda-1998812385.html
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45" - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"
В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:50:00+03:00
2025-02-12T11:50:00+03:00
2025-02-12T11:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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борис чернышов (депутат)
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для молодежи, а цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов, сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Организатором запуска патриотического проекта "Победа 9/45" к 9 мая выступает АНО "Евразия". "Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов... Фестиваль Победа 9/45 расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня. Депутат добавил, что также запланировано проведение фестиваля, он будет проводиться в центре городов-участников и объединит разные поколения. Таким образом, старшие поколения смогут рассказать младшему о подвиге их "отцов-дедов", добавил вице-спикер. "Будет большой праздник с концертом, с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов…особое место в мероприятиях фестивалях займет международный проект "Наследники на Балканах", - добавил Чернышов. В память о подвигах Красной армии и сербских партизан будет организован автопробег по знаковым местам боевой славы, что станет основной для масштабного патриотического фильма, который рассказывает про единый подвиг народов Европы, добавил депутат. Чернышов отметил, что приглашены и другие страны, во многие уже направлены приглашения, фестиваль "открыт для всех стран". К празднованию присоединится Киргизия. В числе мероприятий предполагается показать реконструкции на улицах городов с военной техникой. Для молодежи будет организован историко-просветительский чемпионат. Лучшие школьные команды из разных стран примут в нем участие. "Мы празднуем победу 9 мая, во всех странах должны вернуть к этому и это ключевая задача", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250210/pamyatniki-1998449390.html
https://ria.ru/20250212/gd-1998798511.html
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998579862.html
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общество, россия, европа, киргизия, борис чернышов (депутат), госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Европа, Киргизия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Депутат Госдумы рассказал о мероприятиях проекта "Победа 9/45"
Чернышов: в рамках проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег и фестиваль
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В рамках патриотического проекта "Победа 9/45" пройдут автопробег, фестиваль, на котором выступят артисты эстрады, и историко-просветительский чемпионат для молодежи, а цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов, сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
Организатором запуска патриотического проекта "Победа 9/45" к 9 мая выступает АНО "Евразия".
"Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов... Фестиваль Победа 9/45 расскажет о подвиге тех, кто всеми силами помогал фронту в тылу", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску общественного патриотического движения "Победа 9/45" в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.
Депутат добавил, что также запланировано проведение фестиваля, он будет проводиться в центре городов-участников и объединит разные поколения. Таким образом, старшие поколения смогут рассказать младшему о подвиге их "отцов-дедов", добавил вице-спикер.
"Будет большой праздник с концертом, с участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов…особое место в мероприятиях фестивалях займет международный проект "Наследники на Балканах", - добавил Чернышов
.
В память о подвигах Красной армии и сербских партизан будет организован автопробег по знаковым местам боевой славы, что станет основной для масштабного патриотического фильма, который рассказывает про единый подвиг народов Европы
, добавил депутат.
Чернышов отметил, что приглашены и другие страны, во многие уже направлены приглашения, фестиваль "открыт для всех стран". К празднованию присоединится Киргизия
.
В числе мероприятий предполагается показать реконструкции на улицах городов с военной техникой.
Для молодежи будет организован историко-просветительский чемпионат. Лучшие школьные команды из разных стран примут в нем участие.
"Мы празднуем победу 9 мая, во всех странах должны вернуть к этому и это ключевая задача", - добавил парламентарий.