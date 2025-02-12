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Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 12.02.2025 (обновлено: 07:51 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный
Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный - РИА Новости, 12.02.2025
Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный
Военные ВСУ надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:41:00+03:00
2025-02-12T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Военные ВСУ надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят в то, что киевские власти могут хоть как-то повлиять на ситуацию, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой."Все устали, все надеются на Трампа. Что он договорится с Путиным все-таки. Про наши власти уже никто ничего не надеется", — отметил он. По его словам, в военной среде на Украине существует понимание, что мобилизацию сорвали, а на фронт не в первый раз отправляются уже воевавшие солдаты, у которых нет желания участвовать в боях, а многие и вовсе не хотят оказывать сопротивление российской армии. "Все очень устали — и гражданские, и военные. Даже я вот год послужил в стрелковом батальоне, потом год в ПВО, потом обратно на "передок". Силы новые не поступают. Мобилизация сорвана. Бросают сюда людей, которые знают, что это такое, а эти люди правдами-неправдами, обманами пытаются сюда людей затащить. Затаскивают... и просто оставляют, как вот меня оставили. Изначально как завели — и все. Если бы они (русские) раньше пошли, раньше бы все забрали (Великую Новоселку)... мы просто сидели в подвале, и все", — подчеркнул Дзюба. Прослуживший год в тыловых частях ПВО в Киеве пленный военный ВСУ также отмечает, что так называемый украинский патриотизм уже не заметен в столице. По его словам, героями себя считают те, кто не участвовал в боевых действиях, они "любят покричать, порассказывать, горло порвать, на уровне хайпа поднять себе авторитет". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под ноль процентов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный

Украинский пленный Дзюба: военные ВСУ надеются, что Путин и Трамп договорятся

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Военные ВСУ надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят в то, что киевские власти могут хоть как-то повлиять на ситуацию, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой.
"Все устали, все надеются на Трампа. Что он договорится с Путиным все-таки. Про наши власти уже никто ничего не надеется", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки
10 февраля, 08:00
По его словам, в военной среде на Украине существует понимание, что мобилизацию сорвали, а на фронт не в первый раз отправляются уже воевавшие солдаты, у которых нет желания участвовать в боях, а многие и вовсе не хотят оказывать сопротивление российской армии.
«
"Все очень устали — и гражданские, и военные. Даже я вот год послужил в стрелковом батальоне, потом год в ПВО, потом обратно на "передок". Силы новые не поступают. Мобилизация сорвана. Бросают сюда людей, которые знают, что это такое, а эти люди правдами-неправдами, обманами пытаются сюда людей затащить. Затаскивают... и просто оставляют, как вот меня оставили. Изначально как завели — и все. Если бы они (русские) раньше пошли, раньше бы все забрали (Великую Новоселку)... мы просто сидели в подвале, и все", — подчеркнул Дзюба.

Об освобождении Великой Новоселки в ДНР Минобороны сообщило 26 января.

Прослуживший год в тыловых частях ПВО в Киеве пленный военный ВСУ также отмечает, что так называемый украинский патриотизм уже не заметен в столице. По его словам, героями себя считают те, кто не участвовал в боевых действиях, они "любят покричать, порассказывать, горло порвать, на уровне хайпа поднять себе авторитет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
10 февраля, 09:53
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под ноль процентов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Неадекватный Зеленский не оставляет Штатам выбора
7 февраля, 08:00

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
  • Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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