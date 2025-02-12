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Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный

Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный - РИА Новости, 12.02.2025

Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный

Военные ВСУ надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:41:00+03:00

2025-02-12T05:41:00+03:00

2025-02-12T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Военные ВСУ надеются, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят в то, что киевские власти могут хоть как-то повлиять на ситуацию, рассказал РИА Новости украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой."Все устали, все надеются на Трампа. Что он договорится с Путиным все-таки. Про наши власти уже никто ничего не надеется", — отметил он. По его словам, в военной среде на Украине существует понимание, что мобилизацию сорвали, а на фронт не в первый раз отправляются уже воевавшие солдаты, у которых нет желания участвовать в боях, а многие и вовсе не хотят оказывать сопротивление российской армии. "Все очень устали — и гражданские, и военные. Даже я вот год послужил в стрелковом батальоне, потом год в ПВО, потом обратно на "передок". Силы новые не поступают. Мобилизация сорвана. Бросают сюда людей, которые знают, что это такое, а эти люди правдами-неправдами, обманами пытаются сюда людей затащить. Затаскивают... и просто оставляют, как вот меня оставили. Изначально как завели — и все. Если бы они (русские) раньше пошли, раньше бы все забрали (Великую Новоселку)... мы просто сидели в подвале, и все", — подчеркнул Дзюба. Прослуживший год в тыловых частях ПВО в Киеве пленный военный ВСУ также отмечает, что так называемый украинский патриотизм уже не заметен в столице. По его словам, героями себя считают те, кто не участвовал в боевых действиях, они "любят покричать, порассказывать, горло порвать, на уровне хайпа поднять себе авторитет". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под ноль процентов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

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https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины