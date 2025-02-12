https://ria.ru/20250212/peskov-1998841719.html

Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России

Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России - РИА Новости, 12.02.2025

Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России

Заявления датской разведки об эфемерной угрозе со стороны России - это попытка обосновать для налогоплательщиков Европы резкое увеличение военных расходов,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления датской разведки об эфемерной угрозе со стороны России - это попытка обосновать для налогоплательщиков Европы резкое увеличение военных расходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скорее, это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления детской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, то появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России.

https://ria.ru/20250212/putin-1998838852.html

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в мире, россия, европа, дания, дмитрий песков, нато