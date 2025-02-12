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Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России
Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России - РИА Новости, 12.02.2025
Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России
Заявления датской разведки об эфемерной угрозе со стороны России - это попытка обосновать для налогоплательщиков Европы резкое увеличение военных расходов,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:19:00+03:00
2025-02-12T13:19:00+03:00
2025-02-12T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления датской разведки об эфемерной угрозе со стороны России - это попытка обосновать для налогоплательщиков Европы резкое увеличение военных расходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Скорее, это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления детской разведки о том, что если конфликт на Украине завершится, то появится возможная угроза для стран НАТО со стороны России.
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в мире, россия, европа, дания, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Европа, Дания, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал заявления Дании об угрозе со стороны России
Песков: Дания заявлениями об угрозе от РФ хочет обосновать военные расходы