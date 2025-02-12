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Западные СМИ замалчивают зверства боевиков киевского режима, заявил Кремль
Западные СМИ замалчивают зверства боевиков киевского режима, заявил Кремль - РИА Новости, 12.02.2025
Западные СМИ замалчивают зверства боевиков киевского режима, заявил Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ продолжают линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-12T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ продолжают линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что после освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, спасся только один. "К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание вот этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию, даже по таким чудовищным зверствам. Но, безусловно, наши дипломаты продолжают свою работу по донесению информации до своих коллег и на площадках международных организаций, и в двустороннем плане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия привлекать внимание мирового сообщества к преступлениям киевского режима в селе Николаево-Дарьино Курской области.
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россия, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Западные СМИ замалчивают зверства боевиков киевского режима, заявил Кремль
Песков: Запад продолжает замалчивать зверства боевиков киевского режима