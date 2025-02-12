https://ria.ru/20250212/peskov-1998839275.html

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявили в Кремле

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.02.2025

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, заявили в Кремле

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам страны, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:21:00+03:00

россия

нато

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации. Об этом процессе все хорошо знают. Здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250207/nato-1998055707.html

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2025

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россия, нато, дмитрий песков, в мире