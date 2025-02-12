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Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США
Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США
Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X заявил, что американский президент Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:47:00+03:00
2025-02-12T20:47:00+03:00
2025-02-12T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X заявил, что американский президент Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским."Срочные новости: Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону. <...> Это последовало за телефонным разговором Трампа с Путиным", — написал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Беседа длилась почти полтора часа. За это время лидеры государств обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, обмен пленными и несколько других тем. Российский президент также пригласил американского коллегу с визитом в Москву.Позже украинские СМИ подтвердили информацию, сообщив, что разговор Трампа и Зеленского завершился. По их данным, беседа длилась около часа.
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в мире, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США
Журналист Миллер: Трамп созвонился с Зеленским после разговора с Путиным