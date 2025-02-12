https://ria.ru/20250212/peregovory-1998962492.html

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным, заявили в США

Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X заявил, что американский президент Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:47:00+03:00

2025-02-12T20:47:00+03:00

2025-02-12T21:22:00+03:00

в мире

ближний восток

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владимир путин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X заявил, что американский президент Дональд Трамп начал телефонный разговор с Владимиром Зеленским."Срочные новости: Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону. <...> Это последовало за телефонным разговором Трампа с Путиным", — написал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Беседа длилась почти полтора часа. За это время лидеры государств обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, обмен пленными и несколько других тем. Российский президент также пригласил американского коллегу с визитом в Москву.Позже украинские СМИ подтвердили информацию, сообщив, что разговор Трампа и Зеленского завершился. По их данным, беседа длилась около часа.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

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в мире, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский