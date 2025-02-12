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Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.02.2025
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20:17 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998958531.html
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:17:00+03:00
2025-02-12T20:17:00+03:00
россия
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно. "В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", - сказал Песков.
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россия, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, В мире
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: Путин и Трамп обсудили экономику и ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно.
"В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", - сказал Песков.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Путин и Трамп обсудили обмен заключенными
Вчера, 20:08
 
РоссияБлижний ВостокВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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