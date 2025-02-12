https://ria.ru/20250212/peregovory-1998958531.html

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:17:00+03:00

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2025-02-12T20:17:00+03:00

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ближний восток

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин провел телефонный разговор с Трампом, он завершился недавно. "В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html

россия

ближний восток

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россия, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире