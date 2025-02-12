https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html

Путин и Трамп обсудили обмен заключенными

Путин и Трамп обсудили обмен заключенными - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Трамп обсудили обмен заключенными

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:08:00+03:00

2025-02-12T20:08:00+03:00

2025-02-12T20:31:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему."Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998956580.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп