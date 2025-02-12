https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html
Путин и Трамп обсудили обмен заключенными
Путин и Трамп обсудили обмен заключенными - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Трамп обсудили обмен заключенными
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:08:00+03:00
2025-02-12T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему."Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - рассказал Песков.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп обсудили обмен заключенными
Песков: Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили обмен граждан, Трамп заверил, что американская сторона выполнит все договоренности, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему.
"Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - рассказал Песков.