https://ria.ru/20250212/pentagon-1998903559.html

В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:46:00+03:00

2025-02-12T16:46:00+03:00

2025-02-12T17:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет."Мы находимся <…> в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться", — сказал он на заседании контактной группы по Украине.По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года и членство страны в НАТО нереалистичным исходом урегулирования."США не будут направлять туда свои войска", — подчеркнул Хегсет.Министр добавил, что президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.Шеф Пентагона также отметил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для членов НАТО из Старого Света. При этом основную часть будущей военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998510385.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html

https://ria.ru/20250211/gaz-1998454355.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

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