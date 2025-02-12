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В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 12.02.2025 (обновлено: 17:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/pentagon-1998903559.html
В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине
В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине
В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:46:00+03:00
2025-02-12T17:33:00+03:00
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
пит хегсет
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет."Мы находимся &lt;…&gt; в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться", — сказал он на заседании контактной группы по Украине.По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года и членство страны в НАТО нереалистичным исходом урегулирования."США не будут направлять туда свои войска", — подчеркнул Хегсет.Министр добавил, что президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.Шеф Пентагона также отметил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для членов НАТО из Старого Света. При этом основную часть будущей военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998510385.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Пит Хегсет, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Мы находимся <…> в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться", — сказал он на заседании контактной группы по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
США приостановили разработку мирного плана по Украине, пишет Telegraph
10 февраля, 23:05
По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года и членство страны в НАТО нереалистичным исходом урегулирования.
"США не будут направлять туда свои войска", — подчеркнул Хегсет.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине
Вчера, 13:16
Министр добавил, что президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.
Шеф Пентагона также отметил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для членов НАТО из Старого Света. При этом основную часть будущей военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение
11 февраля, 08:00

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
1 февраля, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАПит ХегсетДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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