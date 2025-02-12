В Пентагоне заявили о критическом моменте в конфликте на Украине
Шеф Пентагона Хегсет заявил о критическом моменте в конфликте на Украине
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Мы находимся <…> в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и эта война должна закончиться", — сказал он на заседании контактной группы по Украине.
По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года и членство страны в НАТО нереалистичным исходом урегулирования.
"США не будут направлять туда свои войска", — подчеркнул Хегсет.
Министр добавил, что президент Дональд Трамп намерен завершить конфликт.
Шеф Пентагона также отметил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для членов НАТО из Старого Света. При этом основную часть будущей военной и невоенной помощи Киеву должны взять на себя европейские страны.
"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение
11 февраля, 08:00
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
1 февраля, 02:45