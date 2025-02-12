https://ria.ru/20250212/pensija-1998748175.html

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт - РИА Новости, 12.02.2025

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:47:00+03:00

2025-02-12T02:47:00+03:00

2025-02-12T02:54:00+03:00

общество

россия

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года."В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", — сказал Ляшок.Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250131/pensii-1996517268.html

https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)