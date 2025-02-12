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Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт - РИА Новости, 12.02.2025
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02:47 12.02.2025 (обновлено: 02:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/pensija-1998748175.html
Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт
Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт - РИА Новости, 12.02.2025
Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт
Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:47:00+03:00
2025-02-12T02:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года."В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", — сказал Ляшок.Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250131/pensii-1996517268.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт

Экономист Ляшок: пенсионеры в марте получат пенсию ниже, чем в феврале

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.
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"В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", — сказал Ляшок.
Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.
Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
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