Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, предупредил эксперт
Экономист Ляшок: пенсионеры в марте получат пенсию ниже, чем в феврале
© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.
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"В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата", — сказал Ляшок.
Он объяснил, что поскольку доиндексация назначена с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.
Решение по доиндексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.