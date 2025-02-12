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Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025
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12:09 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/pavodki-1998819662.html
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году
Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:09:00+03:00
2025-02-12T12:09:00+03:00
россия
тюменская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. "В целом паводки затронули территорию 69 регионов (в 2023 году 72 региона - ред. ), где было подтоплено свыше полутора тысяч населенных пунктов", - сказал он. По словам Куренкова, в 2024 году МЧС принимало участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых – федерального характера. При этом в сравнении с предыдущим годом отмечается снижение количества чрезвычайных ситуаций на 11%. Основные усилия были направлены на ликвидацию последствий крупномасштабных паводков. Наиболее сложная обстановка складывалась в Оренбургской, Курганской, Омской и Тюменской областях, а также в Якутии.
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россия
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россия, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году

МЧС: более полутора тысяч населенных пунктов подтопило в 2024 году в 69 регионах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков.
«
"В целом паводки затронули территорию 69 регионов (в 2023 году 72 региона - ред. ), где было подтоплено свыше полутора тысяч населенных пунктов", - сказал он.
По словам Куренкова, в 2024 году МЧС принимало участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых – федерального характера.
При этом в сравнении с предыдущим годом отмечается снижение количества чрезвычайных ситуаций на 11%.
Основные усилия были направлены на ликвидацию последствий крупномасштабных паводков. Наиболее сложная обстановка складывалась в Оренбургской, Курганской, Омской и Тюменской областях, а также в Якутии.
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