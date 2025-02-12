https://ria.ru/20250212/pavodki-1998819662.html
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году
Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:09:00+03:00
2025-02-12T12:09:00+03:00
2025-02-12T12:09:00+03:00
россия
тюменская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938930851_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_b7ad65783c1dae2ffe3fe5aeec52b2a1.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. "В целом паводки затронули территорию 69 регионов (в 2023 году 72 региона - ред. ), где было подтоплено свыше полутора тысяч населенных пунктов", - сказал он. По словам Куренкова, в 2024 году МЧС принимало участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых – федерального характера. При этом в сравнении с предыдущим годом отмечается снижение количества чрезвычайных ситуаций на 11%. Основные усилия были направлены на ликвидацию последствий крупномасштабных паводков. Наиболее сложная обстановка складывалась в Оренбургской, Курганской, Омской и Тюменской областях, а также в Якутии.
https://realty.ria.ru/20240918/vss-1973424661.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938930851_69:0:1212:857_1920x0_80_0_0_c3e5ea220a3f6f685ca0fec399087283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году
МЧС: более полутора тысяч населенных пунктов подтопило в 2024 году в 69 регионах