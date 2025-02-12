https://ria.ru/20250212/pavodki-1998819662.html

Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году

Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2025

Паводки подтопили более 1,5 тысячи населенных пунктов в России в 2024 году

Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:09:00+03:00

2025-02-12T12:09:00+03:00

2025-02-12T12:09:00+03:00

россия

тюменская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более полутора тысяч населенных пунктов было подтоплено в 2024 году в 69 регионах России, сообщил на расширенной коллегии глава МЧС РФ Александр Куренков. "В целом паводки затронули территорию 69 регионов (в 2023 году 72 региона - ред. ), где было подтоплено свыше полутора тысяч населенных пунктов", - сказал он. По словам Куренкова, в 2024 году МЧС принимало участие в ликвидации последствий свыше 270 чрезвычайных ситуаций, девять из которых – федерального характера. При этом в сравнении с предыдущим годом отмечается снижение количества чрезвычайных ситуаций на 11%. Основные усилия были направлены на ликвидацию последствий крупномасштабных паводков. Наиболее сложная обстановка складывалась в Оренбургской, Курганской, Омской и Тюменской областях, а также в Якутии.

https://realty.ria.ru/20240918/vss-1973424661.html

россия

тюменская область

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Ольга Фомченкова

россия, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)