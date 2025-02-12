https://ria.ru/20250212/patriarkh-1998966932.html

Патриарх Кирилл рассказал о значении патриотизма в Русской церкви

Патриарх Кирилл рассказал о значении патриотизма в Русской церкви - РИА Новости, 12.02.2025

Патриарх Кирилл рассказал о значении патриотизма в Русской церкви

Церковь должна быть со своим народом, быть ответственной за судьбу страны, это связано с наследием святых, которые были патриотами и защитниками Отечества,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:33:00+03:00

2025-02-12T21:33:00+03:00

2025-02-12T21:33:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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общество

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Церковь должна быть со своим народом, быть ответственной за судьбу страны, это связано с наследием святых, которые были патриотами и защитниками Отечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы, прошедшем накануне в столичном храме Христа Спасителя. Собрание было закрытым, однако видеозаписи речи патриарха появились 12 февраля в ряде Telegram-каналов. Так, выступая у микрофона, один из священников назвал неправильным то, что, по его словам, "в церковных документах слова "Отечество" и "Родина" - сугубо земные понятия - употребляются с большой буквы", поскольку "для христианина Отечество и Родина - это Царство Небесное". Также он выразил "несогласие с патриотическими тенденциями в церковных документах и вообще в жизни нашей Церкви" и сделал утверждение, что "долг священника - вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься". На что патриарх Кирилл в ироничной форме посоветовал священнику "серьёзно подумать" о сказанном. "Церковь не может не быть со своим народом, не может не быть ответственной за судьбу страны. Очень многие бы хотели, чтобы мы в это не вмешивались, уверяю Вас. Но если мы пойдем по этому пути, то мы откажемся от того, что делали такие люди как Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий (Радонежский - ред.) и целый сонм наших святых, которые были патриотами и защитниками нашего Отечества - и в прямом смысле этого слова, и в духовном", - ответил патриарх Кирилл. Он также напомнил, что "во времена кровавых гонений" советской власти на Русскую церковь и потом начавшейся Великой Отечественной войны "Церковь не вспомнила о своем тяжелом положении, она сделала все, чтобы вдохновить свой народ на борьбу" и это потом привело к "радикальному изменению положения Церкви в нашей стране".

https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, общество