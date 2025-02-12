Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал главные причины ухудшения памяти - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html
Врач назвал главные причины ухудшения памяти
Врач назвал главные причины ухудшения памяти - РИА Новости, 12.02.2025
Врач назвал главные причины ухудшения памяти
Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:08:00+03:00
2025-02-12T03:08:00+03:00
общество
владимир мартынов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b94e6e41e39c4ad22877111c1e1925af.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Плохая память может быть симптомом ряда факторов, которые в том числе зависят от возраста, здоровья, образа жизни. У молодых людей стресс или тревожные расстройства могут привести к ухудшению концентрации и памяти", - сказал Мартынов. Кроме того, по его словам, на проблемы с памятью влияют и эмоциональные расстройства, например депрессия. Она может ухудшать память в отношении событий, которые произошли с человеком недавно. "Бессонница и недостаток сна, переутомления, как умственные, так и физические, недостаток отдыха тоже могут снизить память", - добавил невролог. Врач среди причин плохой памяти также выделил неактивный образ жизни, неправильное питание, а также употребление наркотиков и алкоголя. Более того, на память влияет и частое использование мобильных приложений и соцсетей в гаджетах.
https://ria.ru/20241225/pamyat-1776597718.html
https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_23:0:912:667_1920x0_80_0_0_2ddf6f01ef65db4dab5e256daa5acc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач назвал главные причины ухудшения памяти

Невролог Мартынов назвал стресс и переутомления причинами плохой памяти

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Уставшая девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Плохая память может быть симптомом ряда факторов, которые в том числе зависят от возраста, здоровья, образа жизни. У молодых людей стресс или тревожные расстройства могут привести к ухудшению концентрации и памяти", - сказал Мартынов.
Витамины для памяти - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти
25 декабря 2024, 20:28
Кроме того, по его словам, на проблемы с памятью влияют и эмоциональные расстройства, например депрессия. Она может ухудшать память в отношении событий, которые произошли с человеком недавно.
"Бессонница и недостаток сна, переутомления, как умственные, так и физические, недостаток отдыха тоже могут снизить память", - добавил невролог.
Врач среди причин плохой памяти также выделил неактивный образ жизни, неправильное питание, а также употребление наркотиков и алкоголя. Более того, на память влияет и частое использование мобильных приложений и соцсетей в гаджетах.
Мужчина, страдающий бессонницей - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Врач-невролог назвал оптимальное время сна
28 октября 2024, 03:16
 
ОбществоВладимир Мартынов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала