https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html
Врач назвал главные причины ухудшения памяти
Врач назвал главные причины ухудшения памяти - РИА Новости, 12.02.2025
Врач назвал главные причины ухудшения памяти
Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:08:00+03:00
2025-02-12T03:08:00+03:00
2025-02-12T03:08:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Плохая память может быть симптомом ряда факторов, которые в том числе зависят от возраста, здоровья, образа жизни. У молодых людей стресс или тревожные расстройства могут привести к ухудшению концентрации и памяти", - сказал Мартынов. Кроме того, по его словам, на проблемы с памятью влияют и эмоциональные расстройства, например депрессия. Она может ухудшать память в отношении событий, которые произошли с человеком недавно. "Бессонница и недостаток сна, переутомления, как умственные, так и физические, недостаток отдыха тоже могут снизить память", - добавил невролог. Врач среди причин плохой памяти также выделил неактивный образ жизни, неправильное питание, а также употребление наркотиков и алкоголя. Более того, на память влияет и частое использование мобильных приложений и соцсетей в гаджетах.
https://ria.ru/20241225/pamyat-1776597718.html
https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач назвал главные причины ухудшения памяти
Невролог Мартынов назвал стресс и переутомления причинами плохой памяти
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Плохая память может быть симптомом ряда факторов, которые в том числе зависят от возраста, здоровья, образа жизни. У молодых людей стресс или тревожные расстройства могут привести к ухудшению концентрации и памяти", - сказал Мартынов
.
Кроме того, по его словам, на проблемы с памятью влияют и эмоциональные расстройства, например депрессия. Она может ухудшать память в отношении событий, которые произошли с человеком недавно.
"Бессонница и недостаток сна, переутомления, как умственные, так и физические, недостаток отдыха тоже могут снизить память", - добавил невролог.
Врач среди причин плохой памяти также выделил неактивный образ жизни, неправильное питание, а также употребление наркотиков и алкоголя. Более того, на память влияет и частое использование мобильных приложений и соцсетей в гаджетах.