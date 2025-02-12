https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html

Врач назвал главные причины ухудшения памяти

Врач назвал главные причины ухудшения памяти - РИА Новости, 12.02.2025

Врач назвал главные причины ухудшения памяти

Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:08:00+03:00

2025-02-12T03:08:00+03:00

2025-02-12T03:08:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут быть причинами плохой памяти, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Плохая память может быть симптомом ряда факторов, которые в том числе зависят от возраста, здоровья, образа жизни. У молодых людей стресс или тревожные расстройства могут привести к ухудшению концентрации и памяти", - сказал Мартынов. Кроме того, по его словам, на проблемы с памятью влияют и эмоциональные расстройства, например депрессия. Она может ухудшать память в отношении событий, которые произошли с человеком недавно. "Бессонница и недостаток сна, переутомления, как умственные, так и физические, недостаток отдыха тоже могут снизить память", - добавил невролог. Врач среди причин плохой памяти также выделил неактивный образ жизни, неправильное питание, а также употребление наркотиков и алкоголя. Более того, на память влияет и частое использование мобильных приложений и соцсетей в гаджетах.

https://ria.ru/20241225/pamyat-1776597718.html

https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов