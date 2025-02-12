https://ria.ru/20250212/ozdoev-1998766717.html

Бекхан Оздоев: интерес инозаказчиков к оружию РФ возрос после проверки боем

Бекхан Оздоев: интерес инозаказчиков к оружию РФ возрос после проверки боем - РИА Новости, 12.02.2025

Бекхан Оздоев: интерес инозаказчиков к оружию РФ возрос после проверки боем

Оборонные компании России традиционно примут широкое участие в одной из крупнейших выставок военной техники IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:00:00+03:00

2025-02-12T09:00:00+03:00

2025-02-12T09:00:00+03:00

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Оборонные компании России традиционно примут широкое участие в одной из крупнейших выставок военной техники IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби. Они представят иностранным заказчикам как полностью новейшие образцы, так и глубоко модернизированные вооружения. Вся российская техника адаптирована под современное поле боя с учетом опыта СВО. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану в преддверии выставки рассказал о лучшем серийном танке в мире, комплексе, который может заменить батарею ПВО, новинках в области артиллерии, стрелкового вооружения и барражирующих боеприпасов.– Чем в этом году "Ростех" планирует удивить мировую общественность на выставке IDEX?– "Ростех" традиционно представит на IDEX топовую военную технику, созданную по самым современным требованиям. Свою продукцию в ОАЭ привезли "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Это почти 200 различных изделий. Организатором единой российской экспозиции как всегда за рубежом выступит "Рособоронэкспорт".Впервые покажем за рубежом ряд натурных образцов. В этот раз "Рособоронэкспорт" привез модернизированный экспортный танк Т-90МС "Прорыв" производства "Уралвагонзавода". Это самая современная версия машины, доработанная по итогам боевого применения. "Высокоточные комплексы" проведут премьеру зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е", который может сбивать беспилотники мини-ракетами. "Калашников" впервые покажет несколько новых образцов стрелкового оружия и еще один комплекс ПВО.У нашей делегации запланирована обширная работа: деловые встречи и предметные переговоры. Уверен, что сразу несколько российских образцов заинтересуют ближневосточных партнеров и не только их, и выставка будет для нас результативной.– Как вы можете оценить текущее положение России на рынке вооружений?– Мы сохраняем свои позиции, несмотря на санкции. Экспортный портфель заказов России в последние годы не только не сократился, а достиг рекордных показателей. На конец 2024 года превысил 57 миллиардов долларов.Большой интерес иностранных заказчиков понятен. Военная продукция России многократно проверена в бою и показала свои преимущества. Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке. Если раньше шла речь о "цене-качестве-эффективности", то сейчас эту триаду стоит расширить до "цена-качества-эффективность-адаптивность технологий".Имею в виду, что мы выстроили эффективную систему обратной связи. Собираем данные непосредственно в бою, наши специалисты работают в зоне СВО, получаем отзывы от военнослужащих, ведем работу с военными научными институтами. В итоге наши разработчики имеют беспрецедентный объем информации о реальном опыте применения наших вооружений в боях. Это позволяет нам оперативно трансформировать и масштабировать технологии. Как конструктор "лего" адаптируем оружие под актуальные потребности. Это и есть "адаптивность военных технологий".– Какие есть примеры такой адаптивности?– Хороший пример – управляемая противотанковая ракета "Корнета-Э", которая стала универсальным оружием на поле боя, во многих эпизодах заменяя полевую артиллерию. Такими ракетами уничтожаются бронетехника, укрепления противника, наблюдательные пункты, здания, где противник укрылся, скопления живой силы, вышки связи. При этом "Корнет" теперь является двухсредным – эта же ракета с некоторыми изменениями стала авиабоеприпасом Х-БПЛА. Он используется на ударных дронах и также показал высокую эффективность и универсальность.Но и это еще не все: на основе "Корнета" создан комплекс "Булат". По сути, это облегченный вариант "Корнета". Его мы, кстати, также впервые показываем в Абу-Даби.Параллельно все варианты "Корнета" продолжают совершенствоваться. Например, в методах наведения. Точность ракеты сегодня превосходна – легко залетает в амбразуру огневой точки противника. Получаем положительные отзывы от военных.Также "Корнет" получил дистанционный пульт управления. Теперь его расчет может вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса. Пульт мы также впервые представляем на IDEX. Он сделан на отечественной компонентной базе и отвечает высоким стандартам надежности и эргономичности. То есть в итоге удачное решение эффективно трансформировано в три разных вида вооружений, и, я думаю, это не предел.Еще один пример – новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки. Такое решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии.Еще одна система, попадающая под критерий адаптивности, – комплекс ПВО "Крона-Э" от "Калашникова". Его мы тоже демонстрируем впервые на IDEX-2025. Это комбинация в одном боевом модуле уже проверенных зенитных управляемых ракет 9М340 и 9М333, а также средств обнаружения и управления. В результате получили новое качество и эффективность. Комплекс универсален – может быть стационарным и на колесном шасси.– Что нового в Т-90МС, который покажут на выставке?– Танк Т-90МС, который на выставку привез "Рособоронэкспорт", – совсем не та машина, которую мы когда-то показывали на IDEX-2015. Это экспортный вариант танка, прошедший горнило СВО. Он имеет соответствующие доработки во всех системах. Такую версию мы за рубежом еще не показывали. В частности, танк получил обновленную всеракурсную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет и вездесущих FPV-дронов. Машина оснащена самыми современными системами управления огнем, прицелами, интерфейсами и широкой номенклатурой боеприпасов. Имеет выдающуюся огневую мощь.Хочу обратить внимание, что в бою наши танки за счет новой защиты показывают поразительную живучесть. Могут получить множество попаданий и продолжают выполнять задачу. Иностранная бронетехника на вооружении ВСУ, как правило, выходит из строя с одного-двух FPV-дронов, что мы не раз все видели.Также российские танки обладают уникальной ремонтопригодностью. Много случаев, когда машины после повреждений оперативно восстанавливались и возвращались в строй по два-три раза, и думаю, это не предел. При этом потери боевых качеств не происходит.Без ложной скромности, можно сказать, что Т-90МС – сегодня лучший серийный танк в мире и лучшее предложение "Рособоронэкспорта" для иностранных партнеров в своей нише. И это факт на основе реальных боевых действий.– Какую еще бронетехнику представит "Ростех" на IDEX-2025?– Покажем натурный образец боевого модуля "Бережок". Модуль оснащен 30-мм пушкой, автоматическим гранатометом и комплексом "Корнет". Ставится на боевые машины пехоты, и также полностью подтвердил свою эффективность на СВО. Ожидаем, что модуль будет востребован у зарубежных эксплуатантов – на Ближнем Востоке БМП есть в парке наземной техники у многих стран.– Сегодня большое внимание уделяется беспилотным системам различного типа, а также, напротив, эффективной защите от беспилотников. Что планируется представить по этим направлениям?– У "Ростеха" есть практически полный набор технологий по беспилотным системам. Наши компании делают широкую линейку воздушных беспилотников, наземных дронов, вооружения для них. "Калашников", в частности, впервые покажет свой новый барражирующий боеприпас "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э". Он нужен для поражения целей на линии фронта и в тактической глубине. Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально": его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты. Аппарат уже применяется в зоне СВО и успешно уничтожает огневые точки, бронетехнику, системы ПВО противника.Что касается защиты от беспилотников, то в этот раз "Высокоточные комплексы" представляют мировой общественности натурный образец новейшего комплекса ПВО "Панцирь-СМД-Е". Сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет. Абсолютный эксклюзив. Комплекс способен применять большое число мини-ракет для поражения дронов. Фактически один такой боевой модуль при борьбе с БПЛА заменяет собой батарею других зенитных ракетных комплексов. Всего один комплекс может запустить по противнику 48 мини-ракет. "Панцирь-СМД-Е" подтвердил заявленные характеристики в ходе испытаний.– Что нового "Ростех" покажет из стрелкового оружия?– Стрелковое оружие – направление, где наши образцы остаются одними из самых востребованных. Со времен Михаила Калашникова отечественные оружейники задали высокую планку – автоматическое оружие должно быть точным, надежным, удобным, технологичным, при этом простым в обслуживании и эстетичным. По совокупности этих показателей нас пока не превзошел никто, хотя иностранные конкуренты пытаются копировать наш подход.Мы не могли приехать без премьер по "стрелковке" на Ближний Восток, где наши автоматы и пулеметы особенно ценят. Поэтому "Калашников" впервые представит на IDEX-2025 ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием. Оружие создано под патрон 7,62 на 39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, может дооснащаться навесным оборудованием. При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно не велик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рембо существовал, он позавидовал бы таким возможностям.Кроме того, "Калашников" впервые представляет новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15 – укороченный и малогабаритный. Это образцовое оружие для силовых структур/

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